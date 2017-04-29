В Молдове отметили 25 лет дипломатических отношений с Россией

На вечере присутствовали представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции, а также и представители многих неправительственных организаций.

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«Есть у музыкантов хороший инструмент, он называется камертоном. В наших отношениях, России и Молдовы, этим предметом является многовековая дружба и сотрудничество наших народов и стран. Несмотря на любые колебания, это всегда выведет на правильный путь наши страны», — заявил посол.

Он отметил, что в рамках празднования юбилея делегации двух стран, состоящие из депутатов парламента, политиков, историков, деятелей культуры и других специалистов, провели круглый стол, где обсудили перспективы сотрудничества Молдовы и России.

«Сообща мы обсуждали, куда мы идем. Было интересно проследить путь нашего сотрудничества, не только 25-летнего. На самом деле наши отношения тянутся глубоко в историю, это и Штефан чел Маре и Дмитрий Кантемир и многие другие, кто оставил след в нашей общей истории», — подчеркнул Мухаметшин.

Он добавил, что Россию и Молдову многое объединяет — православная вера, культура и обычаи. А также и язык.

В рамках мероприятия посол наградил победителей конкурса эссе «Российско-молдавское сотрудничество: реалии и перспективы». По случаю знаменательного юбилея в республике состоялось несколько мероприятий посвященных многолетнему сотрудничеству России и Молдовы.