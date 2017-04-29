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17:38 (мск), источник: РИА Новости

МИД назвал нарушением договора РСМД план по размещению ПРО США в Польше

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Планы США разместить в Польше комплексы, способные запускать ракеты «Томагавк» — грубейшее нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), считают в МИД России.

Источник: AP 2017

Об этом говорится в комментарии министерства в связи с опубликованием доклада госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

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Как сообщает российское ведомство, США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы Aegis Ashore, в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам МК-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк».

«Неоспоримым фактом является то, что это — грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД», — говорится в заявлении.

Комментарии
16
Дмитрий
Нехороший ты человек ...... что куском земли называешь? От тебя укропом пахнет за версту! Озлобленный нацик!
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Das Boot
Только ли этот договор нарушили американцы?
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А Б
Как показывают события последних часов, МИД РФ заявил о присоединении в борьбе с ИГИЛ и терроризмом в целом, к антитеррористической коалиции во главе с США. Надо полагать, что в свете этого, МИД найдёт точки соприкосновения с США и в плане размещения в Польше комплексов, которые могут быть использованы для запуска ракет «Томагавк». А что касается заявления МИД как такового, то это есть ни что иное, как обычная дипломатическая практика в подобных случаях.
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