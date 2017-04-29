МИД назвал нарушением договора РСМД план по размещению ПРО США в Польше

Об этом говорится в комментарии министерства в связи с опубликованием доклада госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

Как сообщает российское ведомство, США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы Aegis Ashore, в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам МК-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк».

«Неоспоримым фактом является то, что это — грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД», — говорится в заявлении.