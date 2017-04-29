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18:07 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Германии раскритиковал «королевское» поведение семьи Трампа

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал назначение дочери президента США Иванки Трамп на пост в Белом доме, сравнив родственников главы Соединенных Штатов с королевской семьей, передает агентство AFP.

Источник: Reuters

«Некоторые вещи кажутся мне странными, например, визит его дочери в Германию, который освещался почти как событие мирового масштаба», — заявил глава МИД. По его словам, привлечение в политику родственников напоминает кумовство.

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«Меня беспокоит, когда родственники, которых никто не избирал, неожиданно появляются в качестве официальных государственных представителей, и обращаются с ними, будто они члены королевской семьи», — отметил Габриэль.

С конца марта 2017 года Иванка Трамп занимает должность ассистента президента США на неоплачиваемой основе. Ее супруг Джаред Кушнер — старший советник главы государства.

Ранее Иванка Трамп посетила Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель. Она приняла участие в круглом столе, посвященном теме женского предпринимательства.

Комментарии
6
А Б
Президент США вправе самостоятельно, без оглядки на любые мнения любых стран, их лидеров и представителей, принимать те решения, которые считает нужными и необходимыми в интересах своего государства.
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наталья попова
лишь бы кошак домашний не подъехал
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ВАСЕЛИСА КРАСАВИШНА
В следующий раз зятёк припрётся
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