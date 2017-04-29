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19:01 (мск), источник: РИА Новости

Турецкие власти объяснили причину блокировки «Википедии»

АНКАРА, 29 апр — РИА Новости. Турецкие власти объяснили блокировку интернет-энциклопедии «Википедия» тем, что она «вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене», в частности отказалась удалить тексты «о неких связях Анкары с террористическими организациями», передает в субботу местное агентство Anadolu.

Источник: AFP 2017

Если материалы будут удалены, блокировка может быть снята, заявили власти страны.

Совет по информационным технологиям и связи Турции ранее в субботу сообщил, что «в соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки с 29 апреля применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org».

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В Турции номер 5651 имеет закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере». Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.

По данным агентства, которое ссылается на министерство транспорта и связи Турции, «руководство “Википедии” ставилось в известность о необходимости отказа от размещения ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями», но несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.

В связи с этим было принято решение о блокировании доступа к интернет-энциклопедии, сообщает министерство. В ведомстве подчеркнули, что в случае выполнения требований доступ к ресурсу может быть восстановлен.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Молодцы. Когда у нас с этим порядок наведут?
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