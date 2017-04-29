Турецкие власти объяснили причину блокировки «Википедии»

Совет по информационным технологиям и связи Турции ранее в субботу сообщил, что «в соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки с 29 апреля применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org».

Если материалы будут удалены, блокировка может быть снята, заявили власти страны.

В Турции номер 5651 имеет закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере». Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.

По данным агентства, которое ссылается на министерство транспорта и связи Турции, «руководство “Википедии” ставилось в известность о необходимости отказа от размещения ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями», но несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.