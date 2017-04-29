Турецкие власти объяснили причину блокировки «Википедии»
АНКАРА, 29 апр — РИА Новости. Турецкие власти объяснили блокировку
АНКАРА, 29 апр — РИА Новости. Турецкие власти объяснили блокировку
Если материалы будут удалены, блокировка может быть снята, заявили власти страны.
Совет по информационным технологиям и связи Турции ранее в субботу сообщил, что «в соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки с 29 апреля применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org».
В Турции номер 5651 имеет закон «О регулировании
По данным агентства, которое ссылается на министерство транспорта и связи Турции, «руководство “Википедии” ставилось в известность о необходимости отказа от размещения ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями», но несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.
В связи с этим было принято решение о блокировании доступа к