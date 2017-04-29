Румыния выделит 1,8 млн евро Молдовe
Молдова и Румыния до 15 мая разработают и начнут реализацию совместного Плана по внедрению проектов по взаимоподключению сетей транспортировки электроэнергии и природного газа двух стран.
Молдова и Румыния до 15 мая разработают и начнут реализацию совместного Плана по внедрению проектов по взаимоподключению сетей транспортировки электроэнергии и природного газа двух стран.
По сообщению Минэкономики, такое решение приняли
Анализируя текущую ситуацию, министры констатировали, что проект взаимподключения сетей транспортировки природного газа идет согласно плану, и газопровод
В этом контексте председатель Админсовета румынской национальной компании Transgaz Ион Стериан проинформировал министров двух стран, что на следующей неделе в Кишиневе в ходе заседания экспертов будет обсуждаться план действий на последующий период для реализации проекта.
По проекту взаимоподключения сетей транспортировки электросетей, министры экономики Молдовы и Румынии констатировали задержку на несколько месяцев, в первую очередь,