Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Киев стягивает войска к границам Крыма
Германия объяснила визит Меркель в Сочи
Полина Гагарина родила второго ребенка
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
СМИ рассказали о русских самолётах с новыми технологиями
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
"Лицо, как железная маска": Губин рассказал о своей болезни
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
9Юбилей Корейской народной армии
20:24 (мск), источник: Noi.md

Румыния выделит 1,8 млн евро Молдовe

Молдова и Румыния до 15 мая разработают и начнут реализацию совместного Плана по внедрению проектов по взаимоподключению сетей транспортировки электроэнергии и природного газа двух стран.

Источник: Noi.md

По сообщению Минэкономики, такое решение приняли вице-премьер, министр экономики Молдовы Октавиан Калмык и его румынский коллега Михай Тудосе в ходе рабочей встречи в г. Плоешть румынского уезда Прахова по итогам совместного анализа процесса внедрения двух проектов в целях определения конкретных сроков реализации каждого из этапов по взаимоподключению транспортных энергосетей, передает NOI.md.

Анализируя текущую ситуацию, министры констатировали, что проект взаимподключения сетей транспортировки природного газа идет согласно плану, и газопровод Унгены-Кишинев будет введен в эксплуатацию к концу 2019 г.

В этом контексте председатель Админсовета румынской национальной компании Transgaz Ион Стериан проинформировал министров двух стран, что на следующей неделе в Кишиневе в ходе заседания экспертов будет обсуждаться план действий на последующий период для реализации проекта.

По проекту взаимоподключения сетей транспортировки электросетей, министры экономики Молдовы и Румынии констатировали задержку на несколько месяцев, в первую очередь, из-за реализации технического проекта взаимоподключения. В этом контексте румынский министр Михай Тудосе сообщил, что власти Румыния выделят 1,8 млн. евро, необходимых для реализации этого проекта и представления его до середины июля 2017 г.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
В Кремле прокомментировали данные о разговоре Путина и Порошенко
Путин выразил соболезнования Атамбаеву
МИД: планы США по размещению ПРО в Польше нарушают договор РСМД
Ле Пен и занявший пятое место Дюпон-Эньян создали коалицию
В МВД Украины попросили отказаться от георгиевских лент
МИД Германии возмутился «королевским» поведением семьи Трампа
Боевики ИГ убили одного из главарей «Талибана» в Пакистане
Спорт
Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь