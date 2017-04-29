Румыния выделит 1,8 млн евро Молдовe

По сообщению Минэкономики, такое решение приняли вице-премьер, министр экономики Молдовы Октавиан Калмык и его румынский коллега Михай Тудосе в ходе рабочей встречи в г. Плоешть румынского уезда Прахова по итогам совместного анализа процесса внедрения двух проектов в целях определения конкретных сроков реализации каждого из этапов по взаимоподключению транспортных энергосетей, передает NOI.md.

Анализируя текущую ситуацию, министры констатировали, что проект взаимподключения сетей транспортировки природного газа идет согласно плану, и газопровод Унгены-Кишинев будет введен в эксплуатацию к концу 2019 г.

В этом контексте председатель Админсовета румынской национальной компании Transgaz Ион Стериан проинформировал министров двух стран, что на следующей неделе в Кишиневе в ходе заседания экспертов будет обсуждаться план действий на последующий период для реализации проекта.