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20:20 (мск), источник: Sputnik.by

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу в январе 2018 года

Вместе с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Евразийской экономической комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Решение о переносе вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС на 1 января 2018 года было принято на Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как сообщили в ЕЭК, в Совете приняли участие вице-премьеры правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Стороны обсудили вопросы таможенного регулирования, социального и пенсионного обеспечения трудящихся стран Союза. Также поднимались такие темы, как ликвидация барьеров и ограничений на союзном рынке, техническое регулирование, кооперация агропромышленного комплекса при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

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«По итогам дискуссии принято решение о продолжении работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза», — рассказали в ЕЭК.

По итогам Совета было принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, что позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года.

«Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Комиссии по двадцати пяти вопросам, отнесенным на наднациональный уровень. Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами и т. д.», — добавили в ЕЭК.

Ранее предполагалось, что Таможенный кодекс ЕАЭС заработает с 1 июля 2017 года.

Члены Совета ЕЭК одобрили план работ на 2017 год. Он обеспечивает развитие проекта «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах-членах. Кроме того, стороны планируют разработать инструменты, стандарты и регламенты, которые направлены на внедрение и развитие эталонной модели это проекта.

12 апреля текущего года стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, а также пакет документов, которые касаются развития евразийской интеграции. Он включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и рост объемов торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

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