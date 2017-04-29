Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу в январе 2018 года
Вместе с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Евразийской экономической комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень.
Вместе с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Евразийской экономической комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень.
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Решение о переносе вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС на 1 января 2018 года было принято на Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Как сообщили в ЕЭК, в Совете приняли участие
«По итогам дискуссии принято решение о продолжении работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза», — рассказали в ЕЭК.
По итогам Совета было принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, что позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года.
«Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Комиссии по двадцати пяти вопросам, отнесенным на наднациональный уровень. Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами
Ранее предполагалось, что Таможенный кодекс ЕАЭС заработает с 1 июля 2017 года.
Члены Совета ЕЭК одобрили план работ на 2017 год. Он обеспечивает развитие проекта «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в
12 апреля текущего года стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, а также пакет документов, которые касаются развития евразийской интеграции. Он включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и рост объемов торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.