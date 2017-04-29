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21:54 (мск), источник: Интерфакс

США заблокировали взнос России в МАГАТЭ на борьбу с раком

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — МИД России заявил о том, что США заморозили взнос России на реализацию программы МАГАТЭ по борьбе с раком, сообщается в субботу на сайте министерства.

Источник: AP 2017
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«Российскому банку, осуществлявшему платеж, был задан вопрос относительно того, имеет ли данный перевод отношение к Ирану,» — говорится в заявлении. «Несмотря на заверения с российской стороны, что деньги выделяются сугубо на гуманитарные цели, американские банки задерживали перевод транша в течение нескольких недель, а в начале апреля 2017 г. вернули замороженные средства на счет Госкорпорации “Росатом”. Как следствие, в МАГАТЭ до сих пор не получен российский добровольный взнос на цели лечения рака в 2017 г.».

По мнению МИД, действия американских кредитных учреждений объясняются «вольной интерпретацией» санкций в отношении Москвы. Российская сторона неоднократно пыталась решить этот вопрос, однако «американская администрация так и не разъяснила своим банкам ошибочность предпринятых ими шагов».

В российском министерстве действия США называют злоупотреблением международной финансовой системой за счет контроля над долларовыми транзакциями и заявляют, что они наносят прямой ущерб функционированию системы ООН.

Комментарии
14
Профессор
Сказать, что политика США омерзительна - это то же, что сказать: собачий кал не очень приятен на вкус. Вроде всё правильно, но не отражает глубины мерзости!
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Б А
На сегодняшний день ненависть к России со стороны США говорит об отрицании любых диалогов, да же в ущерб жизни людей больных раком.
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Оксана Поддубная
Рискну предположить, что напишет больной на голову, но, тем не менее, любимый мною АБ по этому поводу - Изоляция России, благодаря диктаторской политике Путина, привела к тому, что весь мир отказывается даже от средств, предлагаемых режимом на благотворительность..(
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