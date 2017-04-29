США заблокировали взнос России в МАГАТЭ на борьбу с раком

«Российскому банку, осуществлявшему платеж, был задан вопрос относительно того, имеет ли данный перевод отношение к Ирану,» — говорится в заявлении. «Несмотря на заверения с российской стороны, что деньги выделяются сугубо на гуманитарные цели, американские банки задерживали перевод транша в течение нескольких недель, а в начале апреля 2017 г. вернули замороженные средства на счет Госкорпорации “Росатом”. Как следствие, в МАГАТЭ до сих пор не получен российский добровольный взнос на цели лечения рака в 2017 г.».

По мнению МИД, действия американских кредитных учреждений объясняются «вольной интерпретацией» санкций в отношении Москвы. Российская сторона неоднократно пыталась решить этот вопрос, однако «американская администрация так и не разъяснила своим банкам ошибочность предпринятых ими шагов».

В российском министерстве действия США называют злоупотреблением международной финансовой системой за счет контроля над долларовыми транзакциями и заявляют, что они наносят прямой ущерб функционированию системы ООН.