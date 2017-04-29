Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Киев стягивает войска к границам Крыма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Полина Гагарина родила второго ребенка
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
"Лицо, как железная маска": Губин рассказал о своей болезни
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
11Протест одного
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
22:12 (мск), источник: ТАСС

Пенс пообещал одно из самых больших увеличений оборонного бюджета США со времен Рейгана

По словам вице-президента США, Белый дом намерен повысить расходы на оборону в следующем году.

Источник: ИТАР-ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Белый дом намерен в следующем году повысить расходы на оборону, это станет одним из самых значительных увеличений бюджета Пентагона со времен президента Рональда Рейгана (занимал свой пост с 1981 по 1989 год — прим. ТАСС). Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, выступая на церемонии так называемого крещения атомной подводной лодки USS Indiana, которая сопровождалась традиционным разбиванием бутылки шампанского о борт корабля.

Читайте также
Дональд Трамп утвердил краткосрочный бюджет

«В действительности президент (США Дональд Трамп) уже представил бюджет, который позволит восстановить наши вооруженные силы, возродить арсенал демократии. И в следующий год мы войдем с увеличением расходов на оборону, которое станет одним из самых крупных со времен президента Рональда Рейгана», — сказал Пенс на церемонии, которая проходила на верфях в штате Вирджиния.

Он также заверил, что на следующей неделе Конгресс «примет бюджетный законопроект, в котором заложено давно запоздавшее финансирование» в целях укрепления обороноспособности страны. Таким образом эти средства станут доступны Пентагону еще до окончания текущего финансового года, который завершится 30 сентября 2017 календарного года.

Indiana относится к классу субмарин Virginia. Ее атомный реактор рассчитан на весь срок службы корабля. Данная подлодка имеет в своем арсенале крылатые ракеты Tomahawk и способна поражать цели на берегу, а также вести наблюдение за ними в течение длительного времени.

Комментарии
13
Ъ
С такими метаниями ему бы один срок продержаться...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
Да.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
вася гадюкин
А у нас в стране всех денег 500 , вот и посоревнуйся с такими , потому они себя так и ведут . Противопоставить нечего . А есть еще страны НАТО . Вот откуда их наглость .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД РФ: США и страны НАТО серьезно дискредитировали роль Венского документа 2011 года
Путин выразил соболезнования Атамбаеву
США заблокировали взнос России в МАГАТЭ на борьбу с раком
Ле Пен и занявший пятое место Дюпон-Эньян создали коалицию
СМИ: На Кубе разбился пассажирский самолет
МИД Германии возмутился «королевским» поведением семьи Трампа
Боевики ИГ убили одного из главарей «Талибана»
Спорт
Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь