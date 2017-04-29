Пенс пообещал одно из самых больших увеличений оборонного бюджета США со времен Рейгана

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Белый дом намерен в следующем году повысить расходы на оборону, это станет одним из самых значительных увеличений бюджета Пентагона со времен президента Рональда Рейгана (занимал свой пост с 1981 по 1989 год — прим. ТАСС). Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, выступая на церемонии так называемого крещения атомной подводной лодки USS Indiana, которая сопровождалась традиционным разбиванием бутылки шампанского о борт корабля.

«В действительности президент (США Дональд Трамп) уже представил бюджет, который позволит восстановить наши вооруженные силы, возродить арсенал демократии. И в следующий год мы войдем с увеличением расходов на оборону, которое станет одним из самых крупных со времен президента Рональда Рейгана», — сказал Пенс на церемонии, которая проходила на верфях в штате Вирджиния.

Он также заверил, что на следующей неделе Конгресс «примет бюджетный законопроект, в котором заложено давно запоздавшее финансирование» в целях укрепления обороноспособности страны. Таким образом эти средства станут доступны Пентагону еще до окончания текущего финансового года, который завершится 30 сентября 2017 календарного года.

Indiana относится к классу субмарин Virginia. Ее атомный реактор рассчитан на весь срок службы корабля. Данная подлодка имеет в своем арсенале крылатые ракеты Tomahawk и способна поражать цели на берегу, а также вести наблюдение за ними в течение длительного времени.