В Турции уволены 4000 госслужащих и запрещено шоу о свиданиях
Почти 4000 госслужащих были уволены в Турции в субботу в ходе очередного раунда чисток, последовавших за попыткой военного переворота против президента Эрдогана в июле 2016 года.
Почти 4000 госслужащих были уволены в Турции в субботу в ходе очередного раунда чисток, последовавших за попыткой военного переворота против президента Эрдогана в июле 2016 года.
Согласно указу, опубликованному в государственной газете T.C. Resmi Gazete, своих постов лишены 1127 сотрудников министерства юстиции (в том числе тюремные охранники), более тысячи военнослужащих, 484 работников научной сферы, 201 сотрудник министерства по делам религии и другие служащие — всего 3974 человека.
Все потерявшие работу перечислены в указе поименно.
В том же выпуске T.C. Resmi Gazete опубликован указ о запрете популярного в Турции телешоу о свиданиях и свадьбах. «На радио и телевидении не может быть позволено существование программ, где людей знакомят, чтобы найти им пару», — говорится в указе.
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