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22:27 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Турции уволены 4000 госслужащих и запрещено шоу о свиданиях

Почти 4000 госслужащих были уволены в Турции в субботу в ходе очередного раунда чисток, последовавших за попыткой военного переворота против президента Эрдогана в июле 2016 года.

Источник: Reuters

Согласно указу, опубликованному в государственной газете T.C. Resmi Gazete, своих постов лишены 1127 сотрудников министерства юстиции (в том числе тюремные охранники), более тысячи военнослужащих, 484 работников научной сферы, 201 сотрудник министерства по делам религии и другие служащие — всего 3974 человека.

Все потерявшие работу перечислены в указе поименно.

Чрезвычайное положение, введенное в Турции после попытки государственного переворота, позволяет вводить новые запреты.

В том же выпуске T.C. Resmi Gazete опубликован указ о запрете популярного в Турции телешоу о свиданиях и свадьбах. «На радио и телевидении не может быть позволено существование программ, где людей знакомят, чтобы найти им пару», — говорится в указе.

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Утром в субботу Турции заблокировали Википедию. Ранее один из пользователей интернет-энциклопедии отредактировал статью об Эрдогане, назвав его диктатором. Хотя правка была быстро удалена редакторами, скриншоты разошлись по соцсетям.

Власти Турции регулярно блокируют доступ к различным интернет-сайтам, в том числе Facebook, Twitter и YouTube.

Массовые чистки и аресты были развернуты в Турции после того, как части турецких военных не удалось перехватить власть у президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной уже 14 лет — сначала как премьер-министр, а потом как президент. С июля прошлого года в общей сложности было уволено более 120 тысяч человек, больше 40 тысяч были арестованы.

17 апреля в Турции прошел референдум: большинство граждан высказались за расширение президентских полномочий и упразднение должности премьер-министра. По данным Высшего избирательного совета Турции, «за» проголосовали 51,4% пришедших на участки, против — 48,6%.

Международные наблюдатели из ОБСЕ заявляли, что кампания по проведению референдума не соответствовала международным стандартам.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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