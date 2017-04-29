Порошенко прекратил гражданство скандального нардепа

По его словам, согласно Конституции, порядок прекращения украинского гражданства устанавливается законом. Закон Украины «О гражданстве» одним из оснований для утраты украинского гражданства, предусматривает, в частности, добровольное обретение гражданства другого государства.

«Это уникальный и первый за 26 лет Независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно — украинское! — гражданство. Сейчас Артеменко и его защитники будут кричать, что Конституция Украины запрещает лишать гражданства. Лишать — да, а прекращать — нет, не запрещает!» — написал он.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

«Поэтому Артеменко, который сам признался и подтвердил это на допросе в прокуратуре Крыма о получении им канадского гражданства, согласно действующего закона, утратил украинское гражданство», — пояснил глава РПЛ.

Ляшко призывет на первом пленарном заседании Верховной Рады 16 мая досрочно прекратить депутатские полномочия Артеменко.

«Отдельно отмечу, что мы также будем добиваться, чтобы не только Артеменко, а все депутаты, чиновники или сотрудники спецслужб, которые имеют по несколько паспортов, кроме украинского, ответили за это потерей мандата или работы. Предателям, которые плюют на Конституцию Украины, не место на государственной службе! Меня откровенно удивляет, почему никто до меня не додумался реально привлекать к ответственности владельцев нескольких паспортов», — отметил он.

«P. s. По моей информации, сегодня в 6.30 утра Артеменко вылетел в Вену, Австрия. Надеюсь, он вернется и сдаст украинский паспорт, который он променял на иностранный», — добавил радикал.

Как сообщал «Обозреватель», 19 февраля издание «The New York Times» опубликовало статью, в которой сообщалось о том, что Артеменко передал Майклу Флинну, на тот момент советнику президента США, так называемый план о нормализации отношений между Украиной и Россией.

Позже стало известно, что Артеменко на допросе в Генеральной прокуратуре заявил, что является гражданином Канады.

После этого Артеменко предложил легализовать двойное гражданство в Украине. Соответствующий законопроект № 6139 он зарегистрировал в парламенте.

Позже фракция Радикальной партии подготовила проект закона, ужесточающий ответственность за двойное гражданство. В частности, народных депутатов, которые имеют два, три и больше паспортов других государств, предлагается лишать мандата, а госслужащих — освобождать от должности.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон «О гражданстве Украины» относительно права изменить гражданство. Документом предусматривается, что украинское гражданство лица, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет прекращено.