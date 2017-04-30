В Вашингтоне прошел многотысячный марш в защиту окружающей среды

Таким образом они выразили свой протест политике нынешней администрации США в данном направлении и отметили 100 дней пребывания Дональда Трампа в должности президента страны.

По оценкам устроителей акции, в ней приняли участие до 150 тысяч человек. Они прошли по главной улице города и всех США — Пенсильвания-авеню — от здания конгресса страны до Белого дома.

По оценкам устроителей акции, в ней приняли участие до 150 тысяч человек. Они прошли по главной улице города и всех США — Пенсильвания-авеню — от здания конгресса страны до Белого дома.

Людей было столько, что они заняли все пространство широкой и весьма протяженной магистрали.

Участники марша несли плакаты с требованием защитить экологию. «Здоровая атмосфера — стабильный климат», — гласил один из них.

«Правительство должно знать об опасности изменения климата. Оно должно доверять собственным ученым, которые говорят об этом», — сказал газете Washington Pоst один из участников акции.

Недалеко от Белого дома манифестанты повстречались с одним из противников абортов, который устраивал собственную акцию. Силы были неравны, тем не менее он продолжал выкрикивать в мегафон лозунг: «Аборты уничтожают жизнь».

Участники марша в ответ сели на асфальт и стали скандировать: «Мое тело, мой выбор».