В Вашингтоне прошел многотысячный марш в защиту окружающей среды
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Десятки тысяч человек собрались в субботу в центре Вашингтона для участия в марше в защиту окружающей среды.
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Десятки тысяч человек собрались в субботу в центре Вашингтона для участия в марше в защиту окружающей среды.
Таким образом они выразили свой протест политике нынешней администрации США в данном направлении и отметили 100 дней пребывания Дональда Трампа в должности президента страны.
Людей было столько, что они заняли все пространство широкой и весьма протяженной магистрали.
Участники марша несли плакаты с требованием защитить экологию. «Здоровая атмосфера — стабильный климат», — гласил один из них.
«Правительство должно знать об опасности изменения климата. Оно должно доверять собственным ученым, которые говорят об этом», — сказал газете Washington Pоst один из участников акции.
Недалеко от Белого дома манифестанты повстречались с одним из противников абортов, который устраивал собственную акцию. Силы были неравны, тем не менее он продолжал выкрикивать в мегафон лозунг: «Аборты уничтожают жизнь».
Участники марша в ответ сели на асфальт и стали скандировать: «Мое тело, мой выбор».
Сторонники запрета абортов, как правило, поддерживают Трампа, который разделяет их позицию. Многие из противников нынешнего лидера США считают это попыткой нарушения прав человека.