Минобороны РФ открывает раздел официального сайта о деятельности Экспедиционного центра
В новом разделе представлена стратегия развития Экспедиционного центра на период до 2022 года.
В новом разделе представлена стратегия развития Экспедиционного центра на период до 2022 года.
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минобороны России сообщило об открытии нового раздела своего официального сайта о деятельности Экспедиционного центра.
«Новый раздел познакомит пользователей с основными направлениями и результатами работы Минобороны России по реализации экспедиционных проектов. Для максимально полного информирования посетителей в разделе доступна интерактивная карта России, с помощью которой они смогут получить представление о географии, составе и целях более 20 экспедиций, запланированных военным ведомством на 2017 год», — говорится в сообщении Минобороны.
Наиболее масштабными из них станут комплексная экспедиция по поиску и идентификации линейных кораблей петровской эпохи (предположительно линкоров «Портсмут» и «Лондон») в акватории Финского залива, подводная поисковая экспедиция «Дорога жизни» в акватории Ладожского озера, комплексная экспедиция к предполагаемому месту гибели полярной экспедиции под руководством В. А. Русанова в 1913 году (Карское море), рекогносцировочные экспедиции по обнаружению объектов
В разделе представлена стратегия развития Экспедиционного центра на период до 2022 года, в число основных проектов которой войдут комплексная долгосрочная экспедиция по изучению и паспортизации исторических объектов военной фортификации
Региональные экспедиционные центры уже сформированы в
В апреле 2017 года Экспедиционным центром завершена уникальная комплексная экспедиция к Северному полюсу. Опубликованный в новом разделе отчет о ее проведении рассказывает о результатах исследований и экспериментов, проведенных в экстремальных арктических условиях.