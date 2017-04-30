Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Киев стягивает войска к границам Крыма
14 новых лайфхаков для вашей кухни
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
"Лицо, как железная маска": Губин рассказал о своей болезни
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
11Протест одного
9Юбилей Корейской народной армии
00:27 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ открывает раздел официального сайта о деятельности Экспедиционного центра

В новом разделе представлена стратегия развития Экспедиционного центра на период до 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минобороны России сообщило об открытии нового раздела своего официального сайта о деятельности Экспедиционного центра.

«Новый раздел познакомит пользователей с основными направлениями и результатами работы Минобороны России по реализации экспедиционных проектов. Для максимально полного информирования посетителей в разделе доступна интерактивная карта России, с помощью которой они смогут получить представление о географии, составе и целях более 20 экспедиций, запланированных военным ведомством на 2017 год», — говорится в сообщении Минобороны.

Читайте также
Минобороны РФ опубликует редкие фото времен Великой Отечественной войны

Наиболее масштабными из них станут комплексная экспедиция по поиску и идентификации линейных кораблей петровской эпохи (предположительно линкоров «Портсмут» и «Лондон») в акватории Финского залива, подводная поисковая экспедиция «Дорога жизни» в акватории Ладожского озера, комплексная экспедиция к предполагаемому месту гибели полярной экспедиции под руководством В. А. Русанова в 1913 году (Карское море), рекогносцировочные экспедиции по обнаружению объектов военно-технической истории и фортификации в Смоленской и Калужской областях, комплексная экспедиция по эвакуации (подъему) объектов военно- технической истории в Воронежской области.

В разделе представлена стратегия развития Экспедиционного центра на период до 2022 года, в число основных проектов которой войдут комплексная долгосрочная экспедиция по изучению и паспортизации исторических объектов военной фортификации XIX—XX вв.еков на территории России (2017−2022 гг.), всероссийская детско-юношеская патриотическая экспедиция «Моя Родина — Россия» и ряд других.

Региональные экспедиционные центры уже сформированы в Санкт-Петербурге, Североморске, Самаре, Ростове-на-Дону, Севастополе, Екатеринбурге, Хабаровске и Владивостоке.

Планируется, что в разделе будет размещаться текстовая информация и подробные мультимедийные отчеты, фото- и видеоинформация о проведении и результатах каждой из экспедиций.

В апреле 2017 года Экспедиционным центром завершена уникальная комплексная экспедиция к Северному полюсу. Опубликованный в новом разделе отчет о ее проведении рассказывает о результатах исследований и экспериментов, проведенных в экстремальных арктических условиях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе
Трамп подготовил крупное повышение военного бюджета
Путин выразил соболезнования Атамбаеву
США заблокировали взнос России в МАГАТЭ на борьбу с раком
При крушении самолета на Кубе погибли восемь человек
В Вашингтоне прошел многотысячный марш в защиту окружающей среды
Боевики ИГ убили одного из главарей «Талибана»
Спорт
Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь