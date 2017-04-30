Трамп назвал американские СМИ «вашингтонским болотом»

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп посвятил начало речи по случаю первых 100 дней пребывания на своем посту критике американских изданий, вновь употребив термин «лживые СМИ».

«Сейчас, в Вашингтоне, они смотрят, и они хотят быть здесь сегодня вечером с нами», — сказал он, выступая в Харрисбурге (штат Пенсильвания). «И ничто не может радовать меня больше, чем быть тут за более чем 100 миль от вашингтонского болота и проводить вечер со всеми вами», — отметил президент.

Выступление перед своими сторонниками Трамп предпочел присутствию на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Данное объединение было создано еще в 1914 году, его специальные ужины традиционно посещали сами президенты страны, выступая там с речью. Трамп же традицию нарушил. Более того, в тот же день в своем Twitter он написал: «Ведущие (лживые) СМИ отказываются оглашать список наших достижений, включая 28 подписанных законов, усиление на границах и огромный оптимизм».