ЕВРАЗ пригласил главу региона в Качканар

Качканарский ГОК, входящий в структуру ЕВРАЗа, являет собой пример социально ориентированного предприятия, оказывающего серьезное влияние на жизнь города. Помимо своей непосредственной деятельности комбинат принимает активное участие в муниципальных проектах. Об этом в ходе рабочего визита в Качканар заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

29 апреля глава региона посетил Северный карьер комбината, а также его производственные площадки. После этого Куйвашев провел совещание с руководством ГОКа. О планах по развитию предприятия ему рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов.

«У нас в разработке два ключевых проекта. Это проект развития цеха хвостового хозяйства, который сейчас находится в разработке. И еще один ключевой проект, по которому мы сейчас принимаем инвестиционные решения, это развитие Собственно-Качканарского месторождения (СКМ — прим.ред.), которое позволит нам в следующие десятилетия увеличить объемы добычи руды. Мы понимаем, что от реализации этих проектов зависит благополучие города. Развитие карьера неразрывно связано с развитием Качканара», — подчеркнул Андриасов.

Следует отметить, что реализация проекта по вскрытию СКМ по предварительным оценкам обеспечит работу ГОКа на 100−120 лет вперед — запасы железных руд на склонах горы Качканар превышают 6,8 миллиарда тонн. Проект же реконструкции цеха хвостового хозяйства направлен на продолжение до 2027 года безопасной эксплуатации хвостохранилища по существующей сейчас технологии.