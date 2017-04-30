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09:16 (мск), источник: Newslab.ru

Соединение ПВО в Дивногорске заступит на боевое дежурство в июле

Об этом накануне доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита в Красноярский край.

С 1 июля в Дивногорске заступит на боевое дежурство соединение противовоздушной обороны зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом вчера министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий 14-й армией ВВС и ПВО Александр Татаренко.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, дивногорское соединение «прикроет стратегически важные государственные объекты в регионах Западной Сибири, в том числе административно-промышленный центр региона, мосты через Енисей, аэропорт и Красноярскую ГЭС. Соединение полностью укомплектовано техникой и личным составом и прошло боевое слаживание на боевых стрельбах на полигоне Ашулук в Астраханской области».

Напомним, накануне Шойгу прибыл в Красноярский край, чтобы проинспектировать ход развертывания зенитной ракетной бригады.

«Строительство основных сооружений соединения противовоздушной обороны в Дивногорске завершено, — доложил министру Татаренко. — С 1 июня дивизион С-300 заступит на опытно-боевое дежурство, а с 1 июля встанет на боевое дежурство».

Сейчас завершено возведение казармы, отметил командующий 14-й армией ВВС и ПВО. Там есть спортзал и комната отдыха с библиотекой, столовая, комплексное здание командного пункта и другие объекты. Оборудованы позиции боевого дежурства комплексов, в мае будет завершено возведение «тентомобильных укрытий» для техники.

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