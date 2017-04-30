Соединение ПВО в Дивногорске заступит на боевое дежурство в июле
Об этом накануне доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита в Красноярский край.
Об этом накануне доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита в Красноярский край.
С 1 июля в Дивногорске заступит на боевое дежурство соединение противовоздушной обороны зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом вчера министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий 14-й армией ВВС и ПВО Александр Татаренко.
Как сообщили в
Напомним, накануне Шойгу прибыл в Красноярский край, чтобы проинспектировать ход развертывания зенитной ракетной бригады.
«Строительство основных сооружений соединения противовоздушной обороны в Дивногорске завершено, — доложил министру Татаренко. — С 1 июня дивизион С-300 заступит на
Сейчас завершено возведение казармы, отметил командующий 14-й армией ВВС и ПВО. Там есть спортзал и комната отдыха с библиотекой, столовая, комплексное здание командного пункта и другие объекты. Оборудованы позиции боевого дежурства комплексов, в мае будет завершено возведение «тентомобильных укрытий» для техники.