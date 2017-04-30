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08:34 (мск), источник: Tengrinews

Какое место занимает Казахстан в Глобальном рейтинге военной мощи

Составлен Глобальный рейтинг военной мощи — 2017. Армия Казахстана заняла 53 место в ежегодном рейтинге вооруженных сил Global Firepower Index, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Всего в списке 127 стран. В начале рейтинга расположились США, Россия и Китай. Казахстан находится между Бангладеш и Анголой.

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Вооруженные силы Казахстана остались на той же позиции, что и в прошлом году. Кыргызстан значится на 109 месте, Таджикистан на 112-м месте, Узбекистан — на 48-м.

Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) составляется с учетом порядка 50 факторов: числа лиц, пригодных к военной службе, объема государственных затрат на армию, мощности военно-воздушных, морских сил и многих других критериев.

Отметим, в прошлом году Казахстан поднялся в данном рейтинге на 13 позиций.

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