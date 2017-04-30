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09:28 (мск), источник: РБК

Белый дом рассказал об «очень дружелюбной» беседе Трампа и Дутерте

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте пригласил его посетить Белый дом. Об этом со ссылкой на заявление представителей администрации американского лидера пишет газета The New Times.

Источник: AP 2017

Переговоры глав США и Филиппин, как уточнили в Белом доме, состоялись в субботу, 29 апреля. «Трамп очень дружелюбно побеседовал с Дутерте», — также отметили в пресс-службе администрации американского президента. В ходе диалога, по информации Белого дома, лидеры стран «обсудили факт, что [власти] Филиппин очень борются за избавление республики от наркотиков».

Визит на Филиппины, как отмечается в сообщении администрации Трампа, президент США планирует нанести в ноябре, замечает The Hill.

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Ранее на Филиппинах Дутерте инициировал кампанию по борьбе с распространением наркотиков. Эта политика наделила сотрудников правоохранительных органов, а также добровольцев полномочиями убивать подозреваемых в наркоторговле. По данным Reuters, жертвами внесудебных убийств стали более тысячи человек.

Эту программу филиппинского президента не раз критиковали мировые лидеры и организации, в том числе бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама. В ответ на его реплики Дутерте назвал Обаму «сукиным сыном». Кроме того, несколько раз он «прощался» с США и обещал «сжечь» ООН.

Однако к Трампу в апреле президент Филиппин отнесся более лояльно. Нынешнего американского лидера он счел «прагматичным мыслителем».

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Хороший компаньон, чтобы за рюмкой кофе "поиронизировать по-доброму" над черноджепым бедолагой..))
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