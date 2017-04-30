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09:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Общественность выступила против закона о бэби-боксах в Иркутской области

Круглый стол на данную тему провели на площадке сторонников «Единой России».

Источник: IrkutskMedia.ru

Уполномоченный по правам ребенка, прокурор и представитель общественной организации «Матери России» высказались против принятия законопроекта о внедрении бэби-боксов в роддомах Иркутской области. Круглый стол на эту тему прошел на дискуссионной площадке «Клуба сторонников» партии «Единая Россия». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу партии.

Первые бэби-боксы в России появились в 2011 году в Перми и Краснодарском крае. В сентябре 2016 года их было 20 в 12-ти регионах страны. Популяризацией и установкой бэби-боксов занимается благотворительный фонд Елены Котовой «Колыбель Надежды», преследуя этим конкретную цель — сократить количество убийств матерью новорожденного ребенка.

Обсуждая эту тему, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова отметила, что установка бэби-боксов противоречит действующим нормам международного и федерального законодательства — семейного кодекса и конвенции по правам ребенка.

«Бросить новорожденного — преступное деяние. Нельзя снимать с родителей ответственность и давать право решать судьбу младенца таким образом. Родители должны быть ответственны за жизнь своих детей. Если мы сегодня узаконим это преступление, то к чему придет наша страна?», — отметила Светлана Семенова.

В ходе дискуссии было отмечено, что создание бэби-боксов может повлечь увеличение числа отказов от новорожденных, что противоречит интересам детей. По мнению прокурора Ольги Букиной, сегодня имеются все правовые возможности для оформления отказа от ребенка, и установка бэби-боксов не улучшит ситуацию ребенка-отказника.

«Более того, дети-подкидыши имеют в свидетельстве о рождении прочерки, а потому не только лишаются права на получение разного рода социальных льгот, но и права когда-либо узнать о том, кто его родители. Прочерк в свидетельстве о рождении — глубокая моральная травма для любого человека. Каждый ребенок-сирота пытается найти своих родственников, а если поставить эти ящики — будет еще больше людей с такими травмами», — сказала прокурор.

Представитель общественной организации «Матери России» Наталья Зорина отметила, что еще одним отрицательным аспектом законопроекта является то, что в результате установки бэби-боксов искажаются нормы существующей морали современного общества.

«Легкость, с которой можно оставить ребенка в бэби-боксе создает иллюзию, что это нормально. Обществу нужно начать с базовых понятий, а именно с правильного названия обсуждаемого явления, без попыток придать ему какое-либо благоразумие. Каждый такой ящик, установленный в стране, — это средство изменения сознания общества, получающего искаженный информационный посыл: когда человек не нужен — от него можно избавиться, но главное, нужно сделать это “цивилизованно” — через бэби-бокс. Грязный ящик мы заменили на чистый, но суть не поменялась. Ребенок все равно брошен. Это противоречит укладу жизни российского общества и несет угрозу подрыва традиционных семейных ценностей», — добавила Наталья Зорина.

Подводя итоги дискуссии, председатель Иркутского местного координационного совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Думы Иркутска Алексей Савельев отметил, что среди всех участников круглого стола сложилось единое отрицательное мнение по поводу данного законопроекта.

«Сообщество Иркутска однозначно в своем мнении. Необходимо поставить раз и навсегда точку в этом вопросе и не принимать этот законопроект», — сказал Савельев.

Напомним, после проведения серии собраний в разных регионах страны, состоится заседание федерального клуба сторонников в Москве, который обобщит региональный опыт, сформулирует конкретные предложения и инициативы, в том числе, по законодательному урегулированию системы использования бэби-боксов. Курирует это направление в Москве депутат Государственной думы, сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский.

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