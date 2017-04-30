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10:19 (мск), источник: Ежедневник.by

Организаторы Марша солидарности 1 мая в Минске отказались от его проведения

«Марш солидарности», который планировалось провести в Минске 1 мая, не состоится. Заявители мероприятия отказались от мероприятия, поскольку Мингорисполком разрешил только митинг, запретив шествие.

Источник: Ежедневник.by

Заявку на проведение «Марша солидарности» от представителей 7 оппозиционных организаций подали еще 13 апреля, пишет «Наша Нива».

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Тогда предполагалось, что сбор состоится на площадке у Национальной академии наук, с дальнейшим шествием по улице Сурганова и митингом в парке Дружбы народов.

Мингорисполком 26 апреля отказал в таком маршруте, позволив проведение митинга в следующем порядке: сбор участников в парке Дружбы народов с 17.00 до 17.30, митинг на сценической площадке парка Дружбы народов с 17.30 до 19.30.

Это в свою очередь, не устроило заявителей.

Напомним, что один из инициаторов акции Николай Статкевич «предусмотрительно» 29 апреля был помещен за решетку. Заместитель главы Ленинского РУВД позвонил жене политика Марине Адамович и сообщил, что Николай Статкевич осужден на 5 суток. Подробности он не привел.

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