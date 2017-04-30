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10:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов отчитался о доходах за 2016 год

Глава республики заработал на 500 тысяч меньше, чем в 2015 году.

Декларация о доходах Рустэма Хамитова за 2016 год появилась на официальном сайте главы республики. Оказалось, что за прошлый год руководитель региона заработал меньше, чем годом ранее: 7 170 316 рублей против 7 642 892 рублей рублей — его доход уменьшился на 472 тысячи.

Супруга главы Башкирии Гульшат Хамитова, напротив, в 2016 году заработала больше: если в 2015 году она задекларировала доход в 15 тысяч рублей, то за прошедший год ей удалось заработать порядка 123 тысяч рублей. Напомним, что она трудится в благотворительном фонде «Мархамат».

Новой собственности у супругов не прибавилось: по-прежнему это приусадебный участок площадью 3699 кв. м и жилой дом площадью 25,7 кв. м, также они пользуются государственными квартирой площадью 79, 9 кв. м и дачей площадью 444,8 кв. м.

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