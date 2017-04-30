Рустэм Хамитов отчитался о доходах за 2016 год

Декларация о доходах Рустэма Хамитова за 2016 год появилась на официальном сайте главы республики. Оказалось, что за прошлый год руководитель региона заработал меньше, чем годом ранее: 7 170 316 рублей против 7 642 892 рублей рублей — его доход уменьшился на 472 тысячи.

Супруга главы Башкирии Гульшат Хамитова, напротив, в 2016 году заработала больше: если в 2015 году она задекларировала доход в 15 тысяч рублей, то за прошедший год ей удалось заработать порядка 123 тысяч рублей. Напомним, что она трудится в благотворительном фонде «Мархамат».