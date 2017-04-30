Папа римский увидел необходимость в стране-посреднике между США и КНДР

«Я принимаю любого главу государства, кто просил об аудиенции», — сказал понтифик журналистам в самолете в ходе перелета из Каира в Ватикан.

Ранее сообщалось, что Трамп посетит Сицилию, где 26—27 мая запланирован ежегодный саммит «большой семерки». При этом Белый дом не уточнил, остановится ли президент в Риме для встречи с понтификом.

Комментируя ситуация вокруг Северной Кореи, глава Святого престола заявил, что для урегулирований отношений между Вашингтоном и Пхеньяном нужна третья страна, которая выступит в качестве посредника.