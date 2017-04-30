Папа римский увидел необходимость в стране-посреднике между США и КНДР
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Папа римский Франциск заявил о своей готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Папа римский Франциск заявил о своей готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
«Я принимаю любого главу государства, кто просил об аудиенции», — сказал понтифик журналистам в самолете в ходе перелета из Каира в Ватикан.
Ранее сообщалось, что Трамп посетит Сицилию, где
Комментируя ситуация вокруг Северной Кореи, глава Святого престола заявил, что для урегулирований отношений между Вашингтоном и Пхеньяном нужна третья страна, которая выступит в качестве посредника.
В мире так много координаторов, есть посредники, которые предлагают себя — такие, как например, как Норвегия. Она всегда готова помочь. Это только один, но их много. Но путь — это путь переговоров, дипломатического решения
По его словам, «ситуация вокруг ракет (КНДР — ИФ) назревает уже больше года, но теперь, кажется, ситуация стала слишком напряженной».
«Мы говорим о будущем человечества. Сегодня широкомасштабная война уничтожит — я бы не сказал половину человечества — но большую часть человечества, а также культуру, все. Это было бы ужасно. Я не думаю, что сегодня человечество сможет выдержать это», — подытожил понтифик.