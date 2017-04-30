КГБ о коррупции в Минтрансе

Сотрудниками Комитета государственной безопасности задержан с поличным начальник транспортной инспекции Минтранса Леонид Лемеш, его заместитель Алексей Куцаев взят с поличным. По информации КГБ руководство транспортной инспекции поставило незаконную деятельность на поток.

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Официальный представитель Комитета государственной безопасности Дмитрий Побяржин прокомментировал некоторые подробности этого дела.

«Только с декабря 2016 года по апрель 2017 года задокументировано десять фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. Возбуждено десять уголовных дел. Отдельные из подозреваемых находятся под стражей в СИЗО КГБ», — сообщил Побяржин в эфире ОНТ.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Взяточничество» и «Мошенничество». Данные статьи предполагают максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Комментарий официального представителя КГБ Беларуси Дмитрия Побяржина слушайте на радио Sputnik Беларусь.