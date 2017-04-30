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12:32 (мск), источник: БЕЛТА

Шуневич: дорожная безопасность для МВД является одним из приоритетов в работе

Руководитель ведомства подчеркнул, что этому способствовало выполнение в полной мере всех программ, направленных на снижение числа погибших и раненых в ДТП. В их числе программа «Минус 100» и ряд региональных программ.

Источник: БЕЛТА

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожная безопасность для МВД является одним из приоритетов в работе. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич во время открытия мотосезона-2017 H.O.G. Spring Challenge, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Дорожная безопасность для МВД является одним из приоритетов в работе. На протяжении последних 8−10 лет количество погибших и раненых на дорогах Беларуси снижается. Каждый год в среднем около сотни участникам дорожного движения нам удается сохранить жизнь, также на 300 человек меньше получают ранения», — отметил Игорь Шуневич.

Руководитель ведомства подчеркнул, что этому способствовало выполнение в полной мере всех программ, направленных на снижение числа погибших и раненых в ДТП. В их числе программа «Минус 100» и ряд региональных программ. «В нашем арсенале не только пресекательные меры, мы используем пропаганду, агитацию, иногда эффективно помогает добрый совет, последние несколько лет показали, что такая работа необходима, она дает результаты», — добавил министр.

Городской праздник — открытие мотосезона-2017 H.O.G. Spring Challenge — проходит сегодня в Минске. Колонна байкеров из десяти стран проследует от Кургана Славы к площадке за Домом футбола, где гости и участники смогут увидеть уникальное шоу мировых звезд Freestyle с летающими мотоциклами, а также показательные трюки на мотоциклах Harley-Davidson. Байкеры будут состязаться в театрализованной спортивной эстафете за звание самого спортивного отделения клуба в СНГ. Всего предусмотрено около десяти зон активности для взрослых и детей. Также в этом году в параде мотоциклов примет участие чемпионка мира по кантри-кроссу, вице-чемпионка ралли Дакар Анастасия Нифонтова. Ожидаются выступления звезд белорусской эстрады, в том числе группы J: МОРС. Зарубежные мотоциклисты перед слетом посетят Центр экологического туризма «Станьково», а также историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Мероприятие организовано клубом H.O.G. Iron Birds, при поддержке Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Беларуси, Harley-Davidson Россия и СНГ и направлено на укрепление дружественных отношений между странами, на развитие туризма в Беларуси.

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