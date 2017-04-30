Шуневич: дорожная безопасность для МВД является одним из приоритетов в работе

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожная безопасность для МВД является одним из приоритетов в работе. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич во время открытия мотосезона-2017 H.O.G. Spring Challenge, передает корреспондент БЕЛТА.

«Дорожная безопасность для МВД является одним из приоритетов в работе. На протяжении последних 8−10 лет количество погибших и раненых на дорогах Беларуси снижается. Каждый год в среднем около сотни участникам дорожного движения нам удается сохранить жизнь, также на 300 человек меньше получают ранения», — отметил Игорь Шуневич.

Руководитель ведомства подчеркнул, что этому способствовало выполнение в полной мере всех программ, направленных на снижение числа погибших и раненых в ДТП. В их числе программа «Минус 100» и ряд региональных программ. «В нашем арсенале не только пресекательные меры, мы используем пропаганду, агитацию, иногда эффективно помогает добрый совет, последние несколько лет показали, что такая работа необходима, она дает результаты», — добавил министр.