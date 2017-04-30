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13:13 (мск), источник: РБК

Украина установила дамбу для блокирования подачи воды в Крым

В Херсонской области на юге Украины начала работать новая дамба, которая будет блокировать поток воды по каналу в Крым. Ограждение построили за год, поводом к работам назвали необходимость восстановить водоснабжение в регионе.

Администрация Херсонской области ввела в эксплуатацию новую стационарную бетонную плотину на границе с Крымом, которая заблокирует подачу днепропетровской воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Об этом сообщает ТСН-Украина.

Как отмечает телеканал, таким образом власти украинского региона намерены экономить ресурсы Каховского водохранилища для орошения земель юга Херсонской области
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Поводом для строительства сооружения представители местной администрации назвали необходимость восстановления водоснабжения фермерских хозяйств, расположенных на юге Херсонской области, которые в 2014 году после закрытия шлюзов выше по течению оказались от него отрезаны вместе с полуостровом.

«Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграницы, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком», — говорится в сообщении украинского телеканала.

Конструкция была возведена за год, однако строительные работы на этом не закончатся: инженеры также будут создавать необходимую для работы дамбы инфраструктуру. Общая стоимость проекта составила 35 млн гривен (около $1,3 млн).

По словам главного инженера управления Северо-Крымского канала Владимира Охапко, новая дамба имеет шлюз, который, при необходимости, можно открыть для наполнения крымских территорий (еще около 300 км) водой

Россия присоединила Крым в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство проголосовало за вхождение полуострова в состав страны. Украина, европейские страны и США официально признали Крым оккупированной территорией, а Москву и президента Владимира Путина обвинили в агрессивной политике.

После этого Украина проводила различные блокады полуострова, в том числе и перекрывала водоснабжение по Северо-Крымскому каналу. Также Киев устраивал торговую и энергетическую блокады. ​

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