Украина установила дамбу для блокирования подачи воды в Крым

Администрация Херсонской области ввела в эксплуатацию новую стационарную бетонную плотину на границе с Крымом, которая заблокирует подачу днепропетровской воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Об этом сообщает ТСН-Украина.

Поводом для строительства сооружения представители местной администрации назвали необходимость восстановления водоснабжения фермерских хозяйств, расположенных на юге Херсонской области, которые в 2014 году после закрытия шлюзов выше по течению оказались от него отрезаны вместе с полуостровом.

«Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграницы, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком», — говорится в сообщении украинского телеканала.

Конструкция была возведена за год, однако строительные работы на этом не закончатся: инженеры также будут создавать необходимую для работы дамбы инфраструктуру. Общая стоимость проекта составила 35 млн гривен (около $1,3 млн).