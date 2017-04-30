1 мая ПСРМ проведет Марш солидарности и социальной справедливости

Шествие приурочено к Международному дню солидарности трудящихся, сообщается в пресс-релизе формирования.

Социалисты и их сторонники соберутся в 10.00 утра у Академии наук и у цирка, после чего двумя колоннами направятся к скверу Театра оперы и балета имени Марии Биешу.

Там, начиная с 11.00, состоится митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся.