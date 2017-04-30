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13:35 (мск), источник: Noi.md

1 мая ПСРМ проведет Марш солидарности и социальной справедливости

1 мая Партия социалистов проведет в Кишиневе Марш солидарности и социальной справедливости.

Источник: Noi.md

Шествие приурочено к Международному дню солидарности трудящихся, сообщается в пресс-релизе формирования.

Социалисты и их сторонники соберутся в 10.00 утра у Академии наук и у цирка, после чего двумя колоннами направятся к скверу Театра оперы и балета имени Марии Биешу.

Там, начиная с 11.00, состоится митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся.

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