Генсек ООН поддержал Астанинский процесс
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На встрече Кайрата Абдрахманова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном речь шла о
Глава казахстанского МИДа особенно подчеркнул намерение официальной Астаны тесно взаимодействовать с новой администрацией.
В свою очередь, Рекс Тиллерсон отметил историческое решение Нурсултана Назарбаева об отказе от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала. Также стороны уделили внимание ситуации в Сирии, Афганистане, обстановке на Корейском полуострове и иранской ядерной программе.
Кроме того, во время визита в
Они говорили о проблеме безопасности в мире. Кайрат Абдрахманов рассказал о нескольких раундах мирных переговоров по Сирии в Астане. Гутерриш выразил поддержку Астанинскому процессу.
По мнению руководителя ООН, Женевские и Астанинские переговоры являются взаимодополняющими. Генсек ООН сообщил, что приедет в Астану на саммит ШОС и открытие выставки «ЭКСПО-2017», это произойдет