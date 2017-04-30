Генсек ООН поддержал Астанинский процесс

На встрече Кайрата Абдрахманова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном речь шла о казахстанско-американском сотрудничестве, в том числе в сфере экономики. Эти вопросы ранее обсудили президенты Назарбаев и Трамп в телефонном разговоре.

Глава казахстанского МИДа особенно подчеркнул намерение официальной Астаны тесно взаимодействовать с новой администрацией.

В свою очередь, Рекс Тиллерсон отметил историческое решение Нурсултана Назарбаева об отказе от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала. Также стороны уделили внимание ситуации в Сирии, Афганистане, обстановке на Корейском полуострове и иранской ядерной программе.

Кроме того, во время визита в Нью-Йорк Кайрат Абдрахманов встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.



Они говорили о проблеме безопасности в мире. Кайрат Абдрахманов рассказал о нескольких раундах мирных переговоров по Сирии в Астане. Гутерриш выразил поддержку Астанинскому процессу.