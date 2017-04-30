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15:21 (мск), источник: 365info.kz

Генсек ООН поддержал Астанинский процесс

В Нью-Йорке министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с генсеком ООН и госсекретарем США, сообщает «Хабар 24».

Источник: 365info.kz

На встрече Кайрата Абдрахманова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном речь шла о казахстанско-американском сотрудничестве, в том числе в сфере экономики. Эти вопросы ранее обсудили президенты Назарбаев и Трамп в телефонном разговоре.

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Глава казахстанского МИДа особенно подчеркнул намерение официальной Астаны тесно взаимодействовать с новой администрацией.

В свою очередь, Рекс Тиллерсон отметил историческое решение Нурсултана Назарбаева об отказе от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала. Также стороны уделили внимание ситуации в Сирии, Афганистане, обстановке на Корейском полуострове и иранской ядерной программе.

Кроме того, во время визита в Нью-Йорк Кайрат Абдрахманов встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Они говорили о проблеме безопасности в мире. Кайрат Абдрахманов рассказал о нескольких раундах мирных переговоров по Сирии в Астане. Гутерриш выразил поддержку Астанинскому процессу.

По мнению руководителя ООН, Женевские и Астанинские переговоры являются взаимодополняющими. Генсек ООН сообщил, что приедет в Астану на саммит ШОС и открытие выставки «ЭКСПО-2017», это произойдет 8—9 мая.

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