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14:42 (мск), источник: Telegraf.com.ua

КИУ сообщает, что проблем на местных выборах нет

Серьезных проблем на проходящих в Украине местных выборах нет.

Источник: Telegraf.com.ua

Серьезные проблемы на проходящих в Украине 30 апреля местных выборах отсутствуют, наиболее напряженная ситуация фиксируется в г. Шпола Черкасской области, где у избирательных участков присутствуют группы «псевдожурналистов», заявляет генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

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«Достаточно хорошие впечатления (от выборов), потому что пока что мы не наблюдаем серьезных проблем на выборах», — сказал А. Кошель в эфире телеканала «112» в воскресенье. «Есть традиционная проблема — это проблема незаконной агитации, и она наблюдается на выборах в Луганской области и некоторых других регионах. Есть проблемы технического характера: мы зафиксировали, что некоторые участки открылись с опозданием, в частности, в Перечинской ОТГ на Закарпатье. Где-то были проблемы с допуском наблюдателей. Но подавляющее большинство этих проблем решались решениями комиссий», — рассказал он.

По словам гендиректора КИУ, ключевая проблема, которая потенциально может возникнуть в течение дня — это «присутствие больших групп псевдожурналистов» в Шполе.

«Чтобы представить масштаб — возле каждого участка присутствуют около 30−40 представителей средств массовой информации. Часто это лица спортивной внешности, которые имеют удостоверения журналистов разных изданий, но реально это группы поддержки разных кандидатов. Пока что все спокойно и мы фиксируем достаточно высокую активность правоохранителей… Это была достаточно проблемная громада», — рассказал А. Кошель.

По его словам, данная проблема может быть устранена «техническими решениями» — соответствующими изменениями в избирательное законодательство.

Как сообщалось, жители 47 объединенных территориальных громад (ОТГ) в 19 областях Украины в воскресенье, 30 апреля, впервые выбирают депутатов и председателей местных советов.

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