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15:12 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о гибели 14 мирных жителей в Сирии при ударе коалиции США

На севере Сирии при авиаударе возглавляемой США коалиции погибли по меньшей мере 14 мирных жителей, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Подробностей инцидента, а также остальных обстоятельств произошедшего издание не уточняет.

При этом, по данным канала Al Arabiya, авиаудары были нанесены в провинции Хама. Там, как пишет издание, был поражен центр Сирийской гражданской обороны — организации по защите и спасению мирных жителей, больше известной под названием «белые каски». Этот район, по информации телеканала, удерживают «сирийские повстанцы». В результате происшествия, как рассказали Al Arabiya представители оппозиции Сирии, погибли восемь членов «белых касок».

Авианалет, как замечает телеканал, для спасателей, которые действуют в контролируемых сирийскими повстанцами регионах, стал одним из наиболее «смертоносных»

Базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в свою очередь, заявил, что число погибших, скорее всего, будет расти.

Фоторепортаж
США нанесли ракетный удар по Сирии

Однако, кто именно совершил авиаудары, как замечает Al Arabiya, в настоящий момент не ясно. Хама, как напоминает издание, в последние недели стала ареной интенсивных боевых действий, так как сирийские правительственные войска пытаются сдвинуть со своих позиции повстанцев.

Ранее, 7 апреля, США нанесли ракетный удар по военной базе сирийских правительственных сил в провинции Хомс. Удар был нанесен крылатыми ракетами «Томагавк» по приказу американского лидера Дональда Трампа, который позже пояснил, что эти действия являлись ответом на химическую атаку в Идлибе 4 апреля.

В причастности к ней власти США обвинили «режим» президента Сирии Башара Асада. Однако официальный Дамаск все заявления о возможном участии в химатаке опровергал, заявляя, что «сирийские военные никогда не использовали и не используют химическое оружие». ​

Комментарии
5
наталья попова
очень хочу что бы америка ВСЁ,что сделала испытала на себе.
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Профессор
Погибли пресловутые "белые каски"... ... США начинают убирать нежелательных свидетелей?!
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игорь курочкин
И чем быстрее тем лучше для всего Мира
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