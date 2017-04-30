СМИ сообщили о гибели 14 мирных жителей в Сирии при ударе коалиции США

При этом, по данным канала Al Arabiya, авиаудары были нанесены в провинции Хама. Там, как пишет издание, был поражен центр Сирийской гражданской обороны — организации по защите и спасению мирных жителей, больше известной под названием «белые каски». Этот район, по информации телеканала, удерживают «сирийские повстанцы». В результате происшествия, как рассказали Al Arabiya представители оппозиции Сирии, погибли восемь членов «белых касок».

Авианалет, как замечает телеканал, для спасателей, которые действуют в контролируемых сирийскими повстанцами регионах, стал одним из наиболее «смертоносных»

Авианалет, как замечает телеканал, для спасателей, которые действуют в контролируемых сирийскими повстанцами регионах, стал одним из наиболее «смертоносных»

Базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в свою очередь, заявил, что число погибших, скорее всего, будет расти.

Однако, кто именно совершил авиаудары, как замечает Al Arabiya, в настоящий момент не ясно. Хама, как напоминает издание, в последние недели стала ареной интенсивных боевых действий, так как сирийские правительственные войска пытаются сдвинуть со своих позиции повстанцев.

Ранее, 7 апреля, США нанесли ракетный удар по военной базе сирийских правительственных сил в провинции Хомс. Удар был нанесен крылатыми ракетами «Томагавк» по приказу американского лидера Дональда Трампа, который позже пояснил, что эти действия являлись ответом на химическую атаку в Идлибе 4 апреля.

В причастности к ней власти США обвинили «режим» президента Сирии Башара Асада. Однако официальный Дамаск все заявления о возможном участии в химатаке опровергал, заявляя, что «сирийские военные никогда не использовали и не используют химическое оружие». ​