СМИ сообщили о гибели 14 мирных жителей в Сирии при ударе коалиции США
На севере Сирии при авиаударе возглавляемой США коалиции погибли по меньшей мере 14 мирных жителей, сообщает телеканал Al Mayadeen.
На севере Сирии при авиаударе возглавляемой США коалиции погибли по меньшей мере 14 мирных жителей, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Подробностей инцидента, а также остальных обстоятельств произошедшего издание не уточняет.
При этом, по данным канала Al Arabiya, авиаудары были нанесены в провинции Хама. Там, как пишет издание, был поражен центр Сирийской гражданской обороны — организации по защите и спасению мирных жителей, больше известной под названием «белые каски». Этот район, по информации телеканала, удерживают «сирийские повстанцы». В результате происшествия, как рассказали Al Arabiya представители оппозиции Сирии, погибли восемь членов «белых касок».
Базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в свою очередь, заявил, что число погибших, скорее всего, будет расти.
Однако, кто именно совершил авиаудары, как замечает Al Arabiya, в настоящий момент не ясно. Хама, как напоминает издание, в последние недели стала ареной интенсивных боевых действий, так как сирийские правительственные войска пытаются сдвинуть со своих позиции повстанцев.
Ранее, 7 апреля, США нанесли ракетный удар по военной базе сирийских правительственных сил в провинции Хомс. Удар был нанесен крылатыми ракетами «Томагавк» по приказу американского лидера Дональда Трампа, который позже пояснил, что эти действия являлись ответом на химическую атаку в Идлибе 4 апреля.
В причастности к ней власти США обвинили «режим» президента Сирии Башара Асада. Однако официальный Дамаск все заявления о возможном участии в химатаке опровергал, заявляя, что «сирийские военные никогда не использовали и не используют химическое оружие».