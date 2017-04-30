Назначен новый руководитель южноуральского подразделения Росавтодора

Новым руководителем Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» назначен Александр Лебедев, до последнего времени занимавший аналогичную должность в Тюмени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«К исполнению обязанностей начальника управления Александр Лебедев приступил 29 апреля 2017 года», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее руководителем южноуральского подразделения Росавтодора был Александр Луцет.

Александр Лебедев родился 6 сентября 1978 года в Магаданской области. Высшее инженерное образование получил в Санкт-Петербурге. Работал заместителем директора департамента организации грузовых перевозок, начальником логистического транспортного центра «Транспортная дирекция Олимпийских игр». В системе Росавтодора с 2013 года. Прошел путь от заместителя начальника отдела организации работ по содержанию до заместителя начальника управления. С июня 2016 года возглавлял филиал ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» в Тюмени.

За ФКУ Упрдор «Южный Урал» на праве оперативного управления закреплены автомобильные дороги федерального значения в Челябинской и Курганской областях. Их протяженность составляет 1341,607 км (М-5 «Урал» Москва — Челябинск, Подъезд к Екатеринбургу, М-36 Челябинск — Троицк до границы с Казахстаном, М-51 «Байкал» от Челябинска через Курган до Читы, 1Р-354 Екатеринбург — Курган, Подъезд к Тюмени).