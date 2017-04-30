Президент приостановил гражданство Украины более 18 тысячам человек

«С 7 июня (вступление Порошенко на должность Президента) по настоящее время решениями Президента П. А. Порошенко было прекращено гражданство Украины 18676 человек» , — говорится в ответе Администрации Президента на запрос «Украинской новостей».

В 2014 году решениями Порошенко было прекращено гражданство 4640 человек, в 2015 — 5818, в 2016 — 7347, в текущем году — 871. В частности, гражданство Украины 15603 человек было прекращено вследствие выхода из украинского гражданства, 2901 — по предусмотренным международными договорами Украины оснований, 172 — в результате потери украинского гражданства.

Ранее, Государственная миграционная служба сообщила агентству, что в 2016 году гражданство Украины получили 16 866 человек.

В том числе указами Порошенко в 2016 году были приняты в украинское гражданство 809 иностранцев и лиц без гражданства по их ходатайствам, из которых больше всего россиян — 131.

Напомним, что Генпрокуратура хочет лишить депутата Артеменко украинского гражданства .

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко утверждает, что Порошенко уже подписал указ о прекращении гражданства депутата Андрея Артеменко.