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15:42 (мск), источник: Ipress.ua

Порошенко назначит главой Нацбанка Лавренчук — Bloomberg

Президент Украины Петр Порошенко определился с кандидатурой председателя правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук на должность главы Нацбанка.

Источник: Ipress.ua

Международное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что президент Петр Порошенко предложит председателю правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук возглавить НБУ, информируют «Украинские новости».

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Агентство обращает внимание, что, несмотря на непопулярность действий Валерии Гонтаревой среди населения, Лавренчук призвал украинский поддержать инициативы НБУ, заявив, что альтернативы реформам нет.

В пятницу другое международное агентство Reuters сообщило, что Европейский банк реконструкции и развития поддерживает кандидатуру Лавренчук.

Отметим, что накануне Лавренчук заявил, что хочет возглавить Нацбанк .

Лавренчук родился в 1957 году. С 1982-го работает в банковской сфере. Занимал руководящие должности в «Ощадбанке» Украины, АО «Укринбанк» и «Райффайзенбанк Украина». С октября 2005 года — председатель правления «Райффайзен Банка Аваль».

Напомним, что председатель Национального банка Валерия Гонтарева уходит в отставку с 10 мая 2017 года.

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