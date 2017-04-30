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18:45 (мск), источник: Sputnik.by

МВД об агрессивной езде и экзаменах для байкеров

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич принял участие в открытии мотосезона-2017 H.O.G. Spring Challenge. Он не только проехал с колонной байкеров вместе со старшим сыном президента Беларуси Виктором Лукашенко на мотоциклах Harley-Davidson, но и ответил на вопросы журналистов о дорожной безопасности в стране.

Источник: Sputnik.by

«В целом дорожная безопасность для МВД это один из приоритетов нашей работы и, безусловно, что мы готовы работать в любом сообществе: будь то байкеры, автомобилисты, велосипедисты, пешеходы, для того, чтобы прививать культуру общения между собой и именно тогда, когда они являются участниками дорожного движения», — заявил Шуневич.

Говоря о байкерском сообществе, он отметил, что МВД традиционно обращает внимание на поведением мотоциклистов на дорогах.

«Мотоцикл, современный, скоростной, в том числе и тяжелый, — это источник очень серьезной опасности в неумелых руках, или в неумелой голове, скажем так. Потому что проблемы, в основном, в головах. Навыки вождения приобретаются достаточно быстро, а вот культура участия в дорожном движении отстает от этих навыков, и это очень большая проблема, с которой мы работаем. И не только мерами пресечения, но и пропагандой, агитацией, иногда добрым советом, иногда хорошей профилактикой», — рассказал министр.

По его словам, последние несколько лет показали, что такая работа необходима, она приносит серьезные плоды.

«На последней коллегии МВД мы рассматривали вопросы безопасности и я вам могу сказать, что за последние 8−10 лет количество погибших и раненых на дорогах Беларуси снижается. В среднем мы сохраняем жизни около 100 гражданам и около 300 человек меньше получают ранения», — констатировал он.

Министр анонсировал усложнение практического экзамена в ГАИ для мотоциклистов.

«Наиболее опасный период для мотоциклиста — это первые несколько лет, когда он начинает управлять байком. Мы хотим, чтобы человек был более готов к современной технике, к насыщенности дорожного движения, и этим продиктовано такое решение. Я не думаю, что это серьезно усложнит (экзамен), потому что ничего сверхъестественного и нового мы не придумываем, опираемся, в основном, на международный опыт», — сказал Шуневич.

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