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16:12 (мск), источник: РИА Новости

Северная Корея пригрозила потопить атомную подлодку ВМС США

Американская военная техника в южнокорейском порту Пусан «разлетится на кусочки расплавленного металла», если Вашингтон решится на провокации, пишет северокорейский портал «Ури минчжокккири».

Источник: AP 2017

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американскую атомную подводную лодку «Мичиган», которая вошла в южнокорейский порт Пусан, ждет «жалкий конец», если Вашингтон предпримет провокационные действия, пишет северокорейский портал «Ури минчжокккири» («Соотечественники нашей нации»).

Если подлодка посмеет предпринять какие-то действия, «она не сможет и подняться на поверхность, как встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского», говорится в статье на сайте
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Благодаря оборонительным силам ядерного сдерживания, которые обеспечивают мощь КНДР, в случае военной угрозы Пхеньяну атомные авианосцы, подводные лодки и другая техника противника «разлетится на кусочки расплавленного металла», отмечается в публикации.

По мнению автора, заявления американской администрации о готовности к любым мерам в отношении КНДР демонстрируют, что Вашингтон приближается к реализации стратегического сценария, при котором в любой момент могут начаться реальные военные действия.

В воскресенье завершились крупномасштабные учения военных США и Южной Кореи Key Resolve, в которых приняли участие 290 тысяч военнослужащих Южной Кореи и 9,7 тысячи американских военных.

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В учениях также был задействован атомный авианосец ВМС США «Карл Винсон». Несмотря на завершение учений авианосец останется на некоторое время в акватории Корейского полуострова из-за осложнения ситуации в регионе. В порт Пусан также вошла атомная подводная лодка «Мичиган».

В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие пуск ракеты, а также японские власти сообщили, что она взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР. Высказывается мнение, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17 со специализацией по ударам по военным кораблям. Всего за время учений КНДР провела восемь пусков.

Комментарии
15
владимир сидоров
23 января 1968 года северокорейцы захватили разведовательный корабль США "Пуэбло",как они утверждали в своих территориальных водах. Амеры тоже долго и упорно махали атомной бомбой,но так и не решились её использовать.В конце концов США принесли официальные извинения и получили обратно экипаж судна.Само судно до сих пор стоит в порту и из него сделали музей.Так что прецендент был.
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Сергей Даринский
сначала хтели ядерный удар по америке нанести. Потом - потопить авианосец. Теперь - подлодку. Как-то по нисходящей. Кончится тем, что будут грозить плюнуть в натовского солдата.
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наталья попова
интересно..
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