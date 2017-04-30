Северная Корея пригрозила потопить атомную подлодку ВМС США

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американскую атомную подводную лодку «Мичиган», которая вошла в южнокорейский порт Пусан, ждет «жалкий конец», если Вашингтон предпримет провокационные действия, пишет северокорейский портал «Ури минчжокккири» («Соотечественники нашей нации»).

Если подлодка посмеет предпринять какие-то действия, «она не сможет и подняться на поверхность, как встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского», говорится в статье на сайте

Если подлодка посмеет предпринять какие-то действия, «она не сможет и подняться на поверхность, как встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского», говорится в статье на сайте

США выступили с заявлением по поводу своей стратегии в отношении КНДР

Благодаря оборонительным силам ядерного сдерживания, которые обеспечивают мощь КНДР, в случае военной угрозы Пхеньяну атомные авианосцы, подводные лодки и другая техника противника «разлетится на кусочки расплавленного металла», отмечается в публикации.

По мнению автора, заявления американской администрации о готовности к любым мерам в отношении КНДР демонстрируют, что Вашингтон приближается к реализации стратегического сценария, при котором в любой момент могут начаться реальные военные действия.

В воскресенье завершились крупномасштабные учения военных США и Южной Кореи Key Resolve, в которых приняли участие 290 тысяч военнослужащих Южной Кореи и 9,7 тысячи американских военных.