Польские пограничники пропустили «Ночных волков» через границу

Лидер российского мотоклуба Александр Залдостанов остался на территории Беларуси. Он передал участнику акции из Словакии флаг Победы, который байкеры привезут в Берлин.

«Европейских “Ночных волков”, пропустили через пропускной таможенный пункт пропуска Брест-Тересполь вместе с флагом Победы! На другой стороне границы, “волков” встречало очень много единомышленников, количество которых с каждой минутой стремительно прибавлялось», — отметил президент клуба. Лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов передал участнику акции из Словакии флаг Победы, который байкеры привезут в Берлин.

Байкеры выехали из Москвы 27 апреля. За это время они уже проехали Смоленск, Минск, Хатынь, Брест. В планах «Ночных волков» доехать до Берлина, чтобы побывать на могилах советских солдат.