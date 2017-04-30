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18:36 (мск), источник: Sputnik.by

Польские пограничники пропустили «Ночных волков» через границу

БРЕСТ, 30 апр — Sputnik. Польские пограничники пропустили участников акции «Дороги Победы — на Берлин»: границу прошли девять граждан Евросоюза и один россиянин, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Лидер российского мотоклуба Александр Залдостанов остался на территории Беларуси. Он передал участнику акции из Словакии флаг Победы, который байкеры привезут в Берлин.

«Европейских “Ночных волков”, пропустили через пропускной таможенный пункт пропуска Брест-Тересполь вместе с флагом Победы! На другой стороне границы, “волков” встречало очень много единомышленников, количество которых с каждой минутой стремительно прибавлялось», — отметил президент клуба. Лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов передал участнику акции из Словакии флаг Победы, который байкеры привезут в Берлин.

Байкеры выехали из Москвы 27 апреля. За это время они уже проехали Смоленск, Минск, Хатынь, Брест. В планах «Ночных волков» доехать до Берлина, чтобы побывать на могилах советских солдат.

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