Трамп заявил о возможности согласия с Россией

Трамп в очередной раз назвал вымыслом историю о связи своей предвыборной кампании с Россией.

«Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы», — сказал он в интервью телекомпании CBS , не уточнив, о каких сферах сотрудничества идет речь. Передача выйдет в эфир в ближайшее время, телеканал опубликовал его стенограмму на своем сайте.

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Вместе с тем американский лидер напомнил о «связях» с Москвой своей соперницы по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.

«Есть (бывший глава предвыборного штаба Клинтон) Джон Подеста, который, насколько я понимаю, вместе с братом владеет компанией в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом», — отметил Трамп.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в «связях с Россией», которые, по их утверждению, могли привести его к победе на выборах. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Не подтвердили их и в Белом доме.