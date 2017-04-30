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20:13 (мск), источник: РИА Крым

Новая дамба на Украине не повлияет на ситуацию в Крыму — крымский чиновник

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости (Крым). Возведение новой дамбы в Херсонской области Украины для перекрытия подачи воды в Крым не повлияет на ситуацию в Республике, заявил РИА Новости в воскресенье глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

На границе с Крымом в Херсонской области Украины построена новая дамба для перекрытия подачи днепровской воды в крымский регион.

По его словам, после преодоления череды блокад, организованных Киевом, российский Крым обрел полную независимость от Украины и не нуждается в ее ресурсах.

Смирнов подчеркнул, что полуостров уже успешно справляется без днепровской воды в течение трех последних лет: бурятся скважины, строятся водозаборы, аграрии переходят на менее влагозависимые культуры.

«Дефицита воды для нужд крымчан нет. Новая дамба по факту никак не повлияет на обстановку в Республике и больше призвана спасти украинских аграриев, приграничные с Крымом земли которых около трех лет остаются без орошения», — подчеркнул Смирнов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий — около 140 тысяч гектаров. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена с помощью сооружения временной дамбы.

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