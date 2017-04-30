Новая дамба на Украине не повлияет на ситуацию в Крыму — крымский чиновник

На границе с Крымом в Херсонской области Украины построена новая дамба для перекрытия подачи днепровской воды в крымский регион.

По его словам, после преодоления череды блокад, организованных Киевом, российский Крым обрел полную независимость от Украины и не нуждается в ее ресурсах.

Смирнов подчеркнул, что полуостров уже успешно справляется без днепровской воды в течение трех последних лет: бурятся скважины, строятся водозаборы, аграрии переходят на менее влагозависимые культуры.

«Дефицита воды для нужд крымчан нет. Новая дамба по факту никак не повлияет на обстановку в Республике и больше призвана спасти украинских аграриев, приграничные с Крымом земли которых около трех лет остаются без орошения», — подчеркнул Смирнов.