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18:47 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал «фальшивой историей» предположение о связях его предвыборного штаба с РФ

Вместе с тем, он обвинил в этом свою соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон.

Источник: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Президента США Дональд Трамп отверг вмешательство России в американские выборы.

«Если вы не поймали хакера, очень трудно сказать, кто осуществил взлом», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос о предположительных связях его предвыборного штаба с РФ, Трамп назвал это «фальшивой историей».

Концепция России в отношении нас - это полностью фальшивая история
Дональд Трамп
Президент США

При этом Трамп обвинил свою соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон и членов ее избирательного штаба в связях с Россией.

«Есть Подеста (бывший глава предвыборного штаба Клинтон — ИФ), который, насколько я понимаю, вместе с братом имеет компанию в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России, — подчеркнул он. — Хиллари заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом».

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года. Накануне исполнилось 100 дней с начала его президентского срока.

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