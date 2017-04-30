Трамп назвал «фальшивой историей» предположение о связях его предвыборного штаба с РФ
Вместе с тем, он обвинил в этом свою соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон.
Вместе с тем, он обвинил в этом свою соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон.
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Президента США Дональд Трамп отверг вмешательство России в американские выборы.
«Если вы не поймали хакера, очень трудно сказать, кто осуществил взлом», — сказал он в интервью телеканалу CBS.
Отвечая на вопрос о предположительных связях его предвыборного штаба с РФ, Трамп назвал это «фальшивой историей».
Концепция России в отношении нас - это полностью фальшивая история
При этом Трамп обвинил свою соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон и членов ее избирательного штаба в связях с Россией.
«Есть Подеста (бывший глава предвыборного штаба Клинтон — ИФ), который, насколько я понимаю, вместе с братом имеет компанию в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России, — подчеркнул он. — Хиллари заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом».
Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года. Накануне исполнилось 100 дней с начала его президентского срока.