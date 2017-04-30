Кремль прикроет оппозицию от зеленки
Кремль поручит регионам пресекать нападения на оппозиционеров.
Кремль поручит регионам пресекать нападения на оппозиционеров.
Региональным властям поручено пресечь волну нападений на оппозиционеров. Собеседники «Газеты.Ru» в Кремле утверждают, что власти не имеют отношения к ряду произошедших в последнее время актов агрессии в отношении оппозиционных политиков и активистов.
Сам Навальный заявил, что нападения координируются в администрации президента.
Источник в Кремле рассказал «Газете.Ru», что федеральный центр поручит региональным властям жестко пресекать противоправные действия против оппозиционеров.
«Прессовать» активистов перестанут, потому что это лишь повышает их узнаваемость.
Фактически такие нападения приводят только к их [активистов] раскрутке
Правоохранительным органам будет рекомендовано пресекать преступления и привлекать виновных к ответственности.
Это уже случилось в случае обидчиков блогера Ильи Варламова в Ставроле. Инцидент, по словам источника, стал «последней каплей».
ГУ МВД России по Ставропольскому краю опубликовало официальный комментарий по поводу инцидента с Варламовым. По словам полицейских, участники нападения установлены и уже доставлены в полицию, где в их отношении принимаются процессуальные действия.
Ранее во внутриполитическом блоке «Газету.Ru» уверяли, что никаких команд на «полив зеленкой, закидывание яйцами и монтажную пену в регионы не отдавалось и не могло отдаваться».
В последние недели целый ряд оппозиционных деятелей подверглись нападениям.
В первую очередь, это коснулось оппозиционера Алексея Навального — второй раз за год ему плеснули зеленкой в лицо, последнее нападение привело к химическому ожогу глаза. Лечащий офтальмолог оппозиционера не уверен в том, обожженный зеленкой глаз до конца восстановится.
Последним пострадавшим от зеленки оказался блогер Илья Варламов, которого с определенными оговорками можно отнести к представителям несистемной оппозиции.
Традиция подобных нападений, пусть и не всегда с помощью зеленки, существует в российской политике не первый год. С подобным давлением в ходе думской кампании сталкивался лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов. Потасовки оппозиции со сторонниками действующей власти происходили также на региональных выборах.
30 апреля Навальный в своем блоге заявил, что за актами агрессии в его отношении стоит администрация президента. Такой вывод он делает из того, что
Источник «Газеты.Ru» в Кремле отвергал эти обвинения задолго до публикации оппозиционера.
Впрочем, один из собеседников «Газеты.Ru», осведомленный в процессах как региональной, так и федеральной политики, считает, что в данном случае «рулевые внутренней политики» несколько лукавят. «Это что у нас, губернаторы такие плохие и не любят Навального с Касьяновым?» — задается вопросом источник. По его словам, сейчас губернаторский корпус не любит проявлять подобную самостоятельность и предпочитает согласовывать свои действия с центром.
По словам источника, порой такие активисты приезжают из столицы и специализируются на нападениях подобного рода. Впрочем, собеседник «Газеты.Ru» считает идею прекратить такие акции правильной.
Другой источник, близкий к Кремлю, заявил «Газете.Ru», что Кремль вряд ли давал указания обливать
Источник «Газеты.Ru» сомневается, что даже если сигнал от Кремля действительно шел, он был воспринят корректно, так как управленческая вертикаль сейчас не так эффективна, как была.
Политолог Аббас Галлямов в разговоре с «Газетой.Ru» высказал уверенность, что наличие нового сигнала на пресечение нападений хорошо уже само по себе, а региональные власти точно не оставят его без внимания.
Безусловно, сигнал будет услышан, регионы четко отстроены. К нынешнему моменту внутриполитическая вертикаль практически не дает сбоев. Губернаторы хорошо понимают, от кого зависит их политическая судьба