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19:33 (мск), источник: Газета.Ру

Кремль прикроет оппозицию от зеленки

Кремль поручит регионам пресекать нападения на оппозиционеров.

Источник: AP 2017

Региональным властям поручено пресечь волну нападений на оппозиционеров. Собеседники «Газеты.Ru» в Кремле утверждают, что власти не имеют отношения к ряду произошедших в последнее время актов агрессии в отношении оппозиционных политиков и активистов.

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Сам Навальный заявил, что нападения координируются в администрации президента.

Источник в Кремле рассказал «Газете.Ru», что федеральный центр поручит региональным властям жестко пресекать противоправные действия против оппозиционеров.

«Прессовать» активистов перестанут, потому что это лишь повышает их узнаваемость.

Фактически такие нападения приводят только к их [активистов] раскрутке
Собеседник «Газеты.Ru»

Правоохранительным органам будет рекомендовано пресекать преступления и привлекать виновных к ответственности.

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Это уже случилось в случае обидчиков блогера Ильи Варламова в Ставроле. Инцидент, по словам источника, стал «последней каплей».

ГУ МВД России по Ставропольскому краю опубликовало официальный комментарий по поводу инцидента с Варламовым. По словам полицейских, участники нападения установлены и уже доставлены в полицию, где в их отношении принимаются процессуальные действия.

Ранее во внутриполитическом блоке «Газету.Ru» уверяли, что никаких команд на «полив зеленкой, закидывание яйцами и монтажную пену в регионы не отдавалось и не могло отдаваться».

В последние недели целый ряд оппозиционных деятелей подверглись нападениям.

Чаще всего их обливали зеленкой, но некоторым наносили побои, резали шины на их автомобилях

В первую очередь, это коснулось оппозиционера Алексея Навального — второй раз за год ему плеснули зеленкой в лицо, последнее нападение привело к химическому ожогу глаза. Лечащий офтальмолог оппозиционера не уверен в том, обожженный зеленкой глаз до конца восстановится.

Последним пострадавшим от зеленки оказался блогер Илья Варламов, которого с определенными оговорками можно отнести к представителям несистемной оппозиции.

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Традиция подобных нападений, пусть и не всегда с помощью зеленки, существует в российской политике не первый год. С подобным давлением в ходе думской кампании сталкивался лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов. Потасовки оппозиции со сторонниками действующей власти происходили также на региональных выборах.

30 апреля Навальный в своем блоге заявил, что за актами агрессии в его отношении стоит администрация президента. Такой вывод он делает из того, что кто-то давал знать участникам нападений о его планах поездок и передвижений.

Источник «Газеты.Ru» в Кремле отвергал эти обвинения задолго до публикации оппозиционера.

Впрочем, один из собеседников «Газеты.Ru», осведомленный в процессах как региональной, так и федеральной политики, считает, что в данном случае «рулевые внутренней политики» несколько лукавят. «Это что у нас, губернаторы такие плохие и не любят Навального с Касьяновым?» — задается вопросом источник. По его словам, сейчас губернаторский корпус не любит проявлять подобную самостоятельность и предпочитает согласовывать свои действия с центром.

Он напоминает, что в ряде нападений среди активистов с зеленкой были люди из соседних субъектов РФ, что наталкивает на мысль о координации акций из Москвы

По словам источника, порой такие активисты приезжают из столицы и специализируются на нападениях подобного рода. Впрочем, собеседник «Газеты.Ru» считает идею прекратить такие акции правильной.

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Другой источник, близкий к Кремлю, заявил «Газете.Ru», что Кремль вряд ли давал указания обливать кого-то зеленкой. Скорее всего, были некоторые общие установки: «Покажите им так, чтобы они все поняли». А дальше работает «эксцесс исполнителя», уверяет собеседник «Газеты.Ru». По его словам, кроме региональных властей подобные инициативы часто устраивают активисты из вполне искренних побуждений. Те уверены, что оппозиционеры несут вред государству и их надо остановить. Есть еще провокаторы, кому выгодна эскалация подобных конфликтов.

Источник «Газеты.Ru» сомневается, что даже если сигнал от Кремля действительно шел, он был воспринят корректно, так как управленческая вертикаль сейчас не так эффективна, как была.

Политолог Аббас Галлямов в разговоре с «Газетой.Ru» высказал уверенность, что наличие нового сигнала на пресечение нападений хорошо уже само по себе, а региональные власти точно не оставят его без внимания.

Безусловно, сигнал будет услышан, регионы четко отстроены. К нынешнему моменту внутриполитическая вертикаль практически не дает сбоев. Губернаторы хорошо понимают, от кого зависит их политическая судьба
Аббас Галлямов
Политолог
Комментарии
10
Мистер
Навальный 2018!
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Сергей Даринский
Кстати, все заметили, чем стала жить страна? Ни космоса, ни науки, ни спорта... Только обыски, посадки, фсины, псины, статьи, запреты, пытки.
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валера малютин
смачные фотки, гоблины из мордера.......зеленые петухи, нахальный с птенцами......#НАДОЕЛИ
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