ФРГ будет обучать саудовских военнослужащих на своей территории
По словам канцлера ФРГ, Саудовская Аравия является важной страной в регионе, звеном в борьбе с терроризмом, и Берлин заинтересован в том, чтобы границы королевства были хорошо защищены.
По словам канцлера ФРГ, Саудовская Аравия является важной страной в регионе, звеном в борьбе с терроризмом, и Берлин заинтересован в том, чтобы границы королевства были хорошо защищены.
БЕРЛИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германия намерена содействовать борьбе Саудовской Аравии против исламского терроризма и поэтому будет обучать военнослужащих этого государства на своей территории. Об этом заявила в Саудовской Аравии канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Видеозапись ее выступления разместил в своем Twitter официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.
«Саудовская Аравия является важной страной в регионе, является звеном в борьбе против исламского терроризма, против “Исламского государства” (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ — прим. ТАСС), она является существенной частью коалиции. Мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы границы этой страны были хорошо защищены и чтобы саудовская армия была хорошо обучена для борьбы с ИГ. Поэтому в будущем мы будем сотрудничать, например при обучении пограничников,