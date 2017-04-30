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21:57 (мск), источник: ТАСС

ФРГ будет обучать саудовских военнослужащих на своей территории

По словам канцлера ФРГ, Саудовская Аравия является важной страной в регионе, звеном в борьбе с терроризмом, и Берлин заинтересован в том, чтобы границы королевства были хорошо защищены.

Источник: AP 2017

БЕРЛИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германия намерена содействовать борьбе Саудовской Аравии против исламского терроризма и поэтому будет обучать военнослужащих этого государства на своей территории. Об этом заявила в Саудовской Аравии канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Видеозапись ее выступления разместил в своем Twitter официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

«Саудовская Аравия является важной страной в регионе, является звеном в борьбе против исламского терроризма, против “Исламского государства” (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ — прим. ТАСС), она является существенной частью коалиции. Мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы границы этой страны были хорошо защищены и чтобы саудовская армия была хорошо обучена для борьбы с ИГ. Поэтому в будущем мы будем сотрудничать, например при обучении пограничников, женщин-полицейских, а также при обучении в Германии саудовских военнослужащих», — заявила канцлер.

Комментарии
4
А Б
Армия Германии во все времена всегда была одной из самых хорошо обученных, профессионально подготовленных и организованных в мире, поэтому у неё накоплен богатый теоретический и практический опыт, который может пригодиться в ходе обучения военнослужащих Саудовской Аравии.
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Оксана Поддубная
Армия Германии во все времена была бита русскими. Поэтому у нее накоплен богатый теоретический и практический опыт подписания капитуляций и уменьшения своей территории, который вполне может пригодиться Саудовской Аравии.
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Андрей Гончаров
Пусть учатся.
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