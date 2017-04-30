ФРГ будет обучать саудовских военнослужащих на своей территории

БЕРЛИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германия намерена содействовать борьбе Саудовской Аравии против исламского терроризма и поэтому будет обучать военнослужащих этого государства на своей территории. Об этом заявила в Саудовской Аравии канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Видеозапись ее выступления разместил в своем Twitter официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.