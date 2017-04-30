Армия Казахстана превзошла ОАЭ по уровню военной мощи, но уступила Узбекистану

Мощь вооружённых сил 127 государств оценили международные эксперты, поместившие армию Казахстана на 53 место в ежегодном рейтинге Global Firepower Index.

Казахстан получил больше баллов, чем Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Афганистан, Туркменистан и Азербайджан. Вместе с тем, армия РК в этом рейтинге уступила вооружённым силам Узбекистана, Беларуси и Бангладеша.

На сайте globalfirepower.com поясняется, что позиция Power Index в рейтинге основана на более чем 50 факторах, что позволяет небольшим странам конкурировать с более крупными, но менее технически развитыми. То есть большее значение имело не количество оружия, а его разнообразие.

«100 минных тральщиков не соответствуют стратегическому и тактическому значению 10 авианосцев», — отмечают авторы исследования.

Для уточнения списка добавлялись модификаторы в виде бонусов и штрафов. Например, ядерные арсеналы стран учитывались в качестве бонуса, но не принимались во внимание в ранжировании.

За ключевой фактор принималось количество пригодных к военной службе человек. Соответственно, традиционно высокий рейтинг имеют страны с большим населением.

Также большое значение имели географические факторы, логистическая гибкость, природные ресурсы и уровень развития промышленности в стране.

Согласно рейтингу, самой эффективной армией обладают США. Следом за американской расположилась армия России, а на третьем месте — армия Китая.

Военные арсеналы Великобритании, Франции, Турции и Индии оказались в десятке сильнейших, а вот страны Африки расположились на нижних строчках рейтинга Global Firepower Index.

Казахстан в этом рейтинге занимает среднюю позицию — 53 место — с показателем Power Index rating равным 0,8706. Чем он меньше, тем армия считается эффективнее. США имеют индекс 0,0891, а Центральноафриканская Республика — 3,7545.