Армия Казахстана превзошла ОАЭ по уровню военной мощи, но уступила Узбекистану
В ежегодном рейтинге Global Firepower Index Казахстан занял 53 место из 127 стран, чьи армии оценивали международные эксперты.
В ежегодном рейтинге Global Firepower Index Казахстан занял 53 место из 127 стран, чьи армии оценивали международные эксперты.
Мощь вооружённых сил 127 государств оценили международные эксперты, поместившие армию Казахстана на 53 место в ежегодном рейтинге Global Firepower Index.
Казахстан получил больше баллов, чем Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Афганистан, Туркменистан и Азербайджан. Вместе с тем, армия РК в этом рейтинге уступила вооружённым силам Узбекистана, Беларуси и Бангладеша.
На сайте globalfirepower.com поясняется, что позиция Power Index в рейтинге основана на более чем 50 факторах, что позволяет небольшим странам конкурировать с более крупными, но менее технически развитыми. То есть большее значение имело не количество оружия, а его разнообразие.
«100 минных тральщиков не соответствуют стратегическому и тактическому значению 10 авианосцев», — отмечают авторы исследования.
Для уточнения списка добавлялись модификаторы в виде бонусов и штрафов. Например, ядерные арсеналы стран учитывались в качестве бонуса, но не принимались во внимание в ранжировании.
За ключевой фактор принималось количество пригодных к военной службе человек. Соответственно, традиционно высокий рейтинг имеют страны с большим населением.
Также большое значение имели географические факторы, логистическая гибкость, природные ресурсы и уровень развития промышленности в стране.
Согласно рейтингу, самой эффективной армией обладают США. Следом за американской расположилась армия России, а на третьем месте — армия Китая.
Военные арсеналы Великобритании, Франции, Турции и Индии оказались в десятке сильнейших, а вот страны Африки расположились на нижних строчках рейтинга Global Firepower Index.
Казахстан в этом рейтинге занимает среднюю позицию — 53 место — с показателем Power Index rating равным 0,8706. Чем он меньше, тем армия считается эффективнее. США имеют индекс 0,0891, а Центральноафриканская Республика — 3,7545.