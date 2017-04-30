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21:24 (мск), источник: Газета.Ру

Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном расширении миссии альянса «Решительная поддержка» в Афганистане, передает Welt am Sonntag.

Источник: AP 2017

Он отметил напряженность ситуации в Афганистане, отметив, что решение по данному вопросу может быть принято до начала июня.

Столтенберг также выразил уверенность в том, что альянса есть потенциал на большее, чем миссии в Афганистане и Ираке, и сообщил о возможном развитии сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом с Иорданией и Тунисом.

Комментарии
2
ММС
Похоже, скоро в Иордании и Тунисе появятся собственные отделения ИГИЛ.
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holodny
Наверное, так и надо?
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