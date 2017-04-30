Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Афганистане

Он отметил напряженность ситуации в Афганистане, отметив, что решение по данному вопросу может быть принято до начала июня.

Столтенберг также выразил уверенность в том, что альянса есть потенциал на большее, чем миссии в Афганистане и Ираке, и сообщил о возможном развитии сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом с Иорданией и Тунисом.