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22:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Коалиция США признала гибель 352 мирных граждан при авиаударах в Ираке и Сирии

Объединенное командование операции «Непоколебимая решимость» опубликовало отчет о жертвах среди мирного населения в результате воздушных ударов по территориям Ирака и Сирии. По обновленным данным, с августа 2014 года до марта 2017-го погибли минимум 352 нонкомбатанта. Всего коалиция во главе с США нанесла 20205 ударов.

Источник: Reuters

Число жертв среди мирного населения в результате воздушных ударов возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии составило минимум 352 человека с августа 2014 года. Об этом сообщается в отчете объединенного командования операции «Непоколебимая решимость», опубликованном в воскресенье, 30 апреля.

В обновленном докладе говорится о гибели 45 нонкомбатантов с ноября 2016 года по март 2017-го, также коалиция признала смерть 80 человек с августа 2014 года, о которых раньше не было сведений.

Всего с начала операции по территориям двух ближневосточных стран было нанесено 20205 авиаударов.

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«Мы сожалеем о непреднамеренной гибели гражданских лиц в результате попыток коалиции победить террористов ИГ (группировка “Исламское государство”, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России — прим. “Ленты.ру”), и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и всем пострадавшим», — говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье панарабский спутниковый канал Al Mayadeen сообщил о гибели 14 мирных жителей в результате авиаударов международной коалиции в провинции Ракка на севере Сирии.

18 апреля в ходе налета контртеррористической коалиции в городе Аль-Букамаль жертвами стали не менее 16 мирных граждан, около 40 получили ранения. Днем ранее самолеты выпустили 12 ракет по зданию сельскохозяйственного техникума и нескольким жилым зданиям в поселке Аль-Хусейния. При этом погибли семь человек, среди них две женщины, 12 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Сирийская организация по правам человека в марте заявила, что от бомб и ракет коалиции, возглавляемой США, за последний месяц погибло больше мирных сирийцев, чем от рук «коалиции, возглавляемой Россией» или боевиков «Исламского государства».

Комментарии
9
Das Boot
США - военные преступники!
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Андрей Гончаров
Нули забыли где-то
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Михаил
Если с учетом создания и спонсирования терроризма, счет идет на миллионы...
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