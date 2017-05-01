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00:16 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом ответит создателям «липовых новостей» ужесточением закона

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения законов против клеветы, заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибас в интервью телеканалу ABC.

Источник: Reuters
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Отвечая на вопрос ведущего телеканала, хочет ли Трамп внести поправки в законы против клеветы, Прибас ответил: «Мы рассматривали этот вопрос. Вопрос же о том, как это (поправки — ред.) будет выполняться на практике или же приведет к чему-либо — другая история».

По словам Прибаса, средствам массовой информации «необходимо более ответственно подходить к тому, как они преподносят новости». Глава аппарат Белого дома также отметил, что устал от постоянных публикаций в СМИ о якобы контактах кампании Трампа с Россией и «подобного рода тем».

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал СМИ за неточное освещение действий его администрации и обвинял их в создании «липовых новостей». Выступая в субботу с речью по случаю 100 дней пребывания у власти, Трамп заявил, что продолжит войну с «вашингтонскими СМИ», и назвал их «болотом».

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