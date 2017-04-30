Трамп признался в любви к своей работе

Дональд Трамп заявил, что «полностью наслаждается своей работой». Об этом он рассказал журналистам CBS News, комментируя первые 100 дней своего президентского срока.

Это всегда вызов, поскольку сама жизнь — это вызов. Но это то, что я действительно люблю, и я думаю, что у меня все получается как надо.

При этом он добавил, что у него тяжелая работа. «Но у меня было много тяжелых работ, в том числе и тяжелее нынешней. Но лучше я об этом расскажу через восемь лет», — продолжил глава государства.

В воскресенье, 30 апреля, первые 100 дней своего пребывания в Белом доме Трамп назвал волнующими и очень продуктивными. Выступая с речью на митинге сторонников в штате Пенсильвания, он заявил, что верит в то, что его администрация отработала наилучшим образом за всю историю страны. Он подчеркнул, что каждый день работает над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране и привел в качестве примера работу над возвращением рабочих мест для шахтеров.

По данным Белого дома, президент за первые месяцы работы в своей должности провел 70 телефонных бесед с 38 другими мировыми лидерами, а с 17 из них — двусторонние встречи.

29 апреля стало известно, что Трамп планирует крупнейшее повышение военного бюджета со времен 40-го главы государства Рональда Рейгана. Как заявил вице-президент Майкл Пенс, с принятием нового бюджета будут восстановлены военная мощь США и «арсенал демократии». По данным Стокгольмского международного института изучения проблем мира, в 2016 году военные расходы США достигли 611 миллиардов долларов, их увеличение стало крупнейшим за последние пять лет и составило 1,7 процента.

Создатели мультсериала «Симпсоны» ранее высмеяли достижения Трампа за его первые 100 дней пребывания у власти.