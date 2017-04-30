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02:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп признался в любви к своей работе

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что «полностью наслаждается своей работой». Об этом он рассказал по истечении первых 100 дней у власти. Он добавил, что считает свою должность тяжелой, но описать свои ощущения он сможет лишь когда покинет Белый дом.

Источник: AP 2017

Дональд Трамп заявил, что «полностью наслаждается своей работой». Об этом он рассказал журналистам CBS News, комментируя первые 100 дней своего президентского срока.

Это всегда вызов, поскольку сама жизнь — это вызов. Но это то, что я действительно люблю, и я думаю, что у меня все получается как надо.
Дональд Трамп

При этом он добавил, что у него тяжелая работа. «Но у меня было много тяжелых работ, в том числе и тяжелее нынешней. Но лучше я об этом расскажу через восемь лет», — продолжил глава государства.

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В воскресенье, 30 апреля, первые 100 дней своего пребывания в Белом доме Трамп назвал волнующими и очень продуктивными. Выступая с речью на митинге сторонников в штате Пенсильвания, он заявил, что верит в то, что его администрация отработала наилучшим образом за всю историю страны. Он подчеркнул, что каждый день работает над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране и привел в качестве примера работу над возвращением рабочих мест для шахтеров.

По данным Белого дома, президент за первые месяцы работы в своей должности провел 70 телефонных бесед с 38 другими мировыми лидерами, а с 17 из них — двусторонние встречи.

29 апреля стало известно, что Трамп планирует крупнейшее повышение военного бюджета со времен 40-го главы государства Рональда Рейгана. Как заявил вице-президент Майкл Пенс, с принятием нового бюджета будут восстановлены военная мощь США и «арсенал демократии». По данным Стокгольмского международного института изучения проблем мира, в 2016 году военные расходы США достигли 611 миллиардов долларов, их увеличение стало крупнейшим за последние пять лет и составило 1,7 процента.

Создатели мультсериала «Симпсоны» ранее высмеяли достижения Трампа за его первые 100 дней пребывания у власти.

Комментарии
2
Патриот Патриотович
За первые 100 дней правления Трампа нелегальная иммиграция в США снизилась на 75% процентов. А за первые 30 дней своего правления он создал 250,000 новых рабочих мест. Он предотвратил перевод американской части автоконцерна Шевролет за рубеж, чем сберёг ещё тысячи рабочих мест. Он поставил на место Асада, и охладил пыл Северной Кореи. Ему по праву есть чем гордиться.
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Михаил
Новый виток трампомании?
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