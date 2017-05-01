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03:20 (мск), источник: РИА Новости

Президент Венесуэлы поднял минимальную зарплату на фоне массовых протестов

МЕХИКО, 1 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в воскресенье об очередном повышении минимальной зарплаты сразу на 60% на фоне массовых протестов, охвативших южноамериканскую страну.

Источник: РИА Новости

С 1 мая минимальный размер оплаты труда составит 65021 боливар вместо 40638 боливаров, а вместе со 135 тысячами боливаров на покупку основной продуктовой корзины ее размер составит 200 тысяч боливаров, отмечает портал Noticias24. Также впервые вводятся дополнительные выплаты пенсионерами в размере 19506 боливаров.

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Данное повышение является уже третьим в 2017 году и происходит на фоне высокой инфляции. Сейчас в Венесуэле действуют сразу несколько курсов боливара к доллару. Так, официальный фиксированный курс боливара DIPRO остается без изменений — 10 боливаров за доллар, а курс в дополнительной системе обмена DICOM — 716 боливаров, однако это очень далеко от показателей «черного рынка», где курс доллара достигает уже 4,2 тысячи боливаров, сообщает портал Dolar Today. По этому курсу минимальная зарплата равна примерно 47 долларам США со всеми выплатами.

С 4 апреля в Венесуэле проходят массовые уличные акции. По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Николаса Мадуро, так и в его поддержку уже погибли порядка 30 человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

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