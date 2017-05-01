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06:48 (мск), источник: РБК

NYT узнала о застигнутом врасплох Госдепе после приглашения Дутерте в США

Госдепартамент не ожидал, что Дональд Трамп пригласит президента Филиппин Родриго Дутерте посетить Вашингтон, узнала The New York Times. Теперь министерство ожидает критику со стороны правозащитников.

Источник: AP 2017

Госдепартамент США и Совет национальной безопасности были застигнуты врасплох после того, американский президент Дональд Трамп пригласил главу Филиппин Родриго Дутерте посетить Белый дом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

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По их словам, в администрации президента теперь ожидают шквал критики правозащитных организации из-за такого решения Трампа. Собеседники издания заявили, что они ожидают от ведомств возражений в закрытом формате по поводу этого шага президента.

По словам правозащитников, пока не ясно, предоставят ли Дутерте визу для посещения США, учитывая обвинения в его адрес.

«Одобряя кровопролитную борьбу Дутерте с наркотиками, Трамп в моральном плане становится соучастником последующих убийств. Трампу должно быть стыдно, хотя это и невозможно, учитывая черты его характера», — считает директор азиатского отделения Human Rights Watch Джон Сифтон.

Телефонный разговор американского президента с его филиппинским коллегой состоялся 30 апреля. В пресс-службе Белого дома заявили, что «Трамп очень дружелюбно побеседовал с Дутерте». Тогда же представитель администрации рассказал, что глава США пригласил Дутерте нанести визит в Вашингтон. В ходе разговора стороны обсудили борьбу властей Филиппин «за избавление республики от наркотиков», сообщал Белый дом. ​

Комментарии
1
ЮжУрал
Вот Вам и гибкость Трампа!
А кто то кричит, что Трамп предсказуемый)))
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