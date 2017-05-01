NYT узнала о застигнутом врасплох Госдепе после приглашения Дутерте в США

Госдепартамент США и Совет национальной безопасности были застигнуты врасплох после того, американский президент Дональд Трамп пригласил главу Филиппин Родриго Дутерте посетить Белый дом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

По их словам, в администрации президента теперь ожидают шквал критики правозащитных организации из-за такого решения Трампа. Собеседники издания заявили, что они ожидают от ведомств возражений в закрытом формате по поводу этого шага президента.

По словам правозащитников, пока не ясно, предоставят ли Дутерте визу для посещения США, учитывая обвинения в его адрес.

«Одобряя кровопролитную борьбу Дутерте с наркотиками, Трамп в моральном плане становится соучастником последующих убийств. Трампу должно быть стыдно, хотя это и невозможно, учитывая черты его характера», — считает директор азиатского отделения Human Rights Watch Джон Сифтон.