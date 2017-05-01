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05:24 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Блэр объявил о возвращении в британскую политику в связи с Brexit

Экс-премьер Великобритании подчеркнул, что не хочет оставаться «безмолвным в исторический момент», так как обеспокоен выходом королевства из ЕС.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, возглавлявший правительство с 1997 по 2007 год, возвращается к активному участию в политической жизни страны из-за обеспокоенности в связи с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщила газета Mirror.

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«Brexit дал мне непосредственную мотивацию для более активного участия в политике. Я не хочу оставаться безмолвным в исторический момент: это означало бы, что мне нет дела до страны. А это не так», — приводит газета слова политика. По мнению Блэра, как Brexit в целом, так и заключение соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией в частности рискуют нанести королевству ущерб.

В феврале Блэр выступил в поддержку сохранения членства страны в ЕС. Тогда он заявил, что британцы должны иметь право на изменение мнения о Brexit.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, на нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. 29 марта текущего года британский премьер-министр Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором уведомила о начале процедуры по выходу из сообщества. С того момента была задействована 50-я статья Лиссабонского соглашения о ЕС, запускающая данный процесс. Сама процедура двухлетних переговоров начнется только после проведения в королевстве 8 июня внеочередных парламентских выборов, которые, по замыслу Мэй, должны усилить ее позиции и дать ей большую свободу во время дискуссии с Брюсселем.

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в бельгийской столице 29 апреля утвердили стратегию на переговорах по Brexit.

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