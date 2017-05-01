Губернатор Приморья отмечает первомай

Глава региона прошествовал по мосту под аккомпанемент песни «Пусть всегда будет солнце». Как сообщает корреспондент ИА «Дейта», сейчас праздник в самом разгаре: по маршруту парада играют бравурные марши советских времен, жизнерадостные гимны весны и труда. Колонны от предприятий города двигаются к центральной площади, народные гуляния продолжаются.

Бодрый голос из граммофона величает горожан «комсомольцами». На перекрестке Суханова и Луцкого колонны заметно редеют: люди начинают расходиться по своим делам. Между тем, окрестные алкомаркеты закрыты до 15 часов.

Василий Кучин.