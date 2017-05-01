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05:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Губернатор Приморья отмечает первомай

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в сопровождении коллег прошел по Золотому мосту в день празднования первомая во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Глава региона прошествовал по мосту под аккомпанемент песни «Пусть всегда будет солнце». Как сообщает корреспондент ИА «Дейта», сейчас праздник в самом разгаре: по маршруту парада играют бравурные марши советских времен, жизнерадостные гимны весны и труда. Колонны от предприятий города двигаются к центральной площади, народные гуляния продолжаются.

Бодрый голос из граммофона величает горожан «комсомольцами». На перекрестке Суханова и Луцкого колонны заметно редеют: люди начинают расходиться по своим делам. Между тем, окрестные алкомаркеты закрыты до 15 часов.

Василий Кучин.

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