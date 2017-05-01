Губернатор Приморья отмечает первомай
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в сопровождении коллег прошел по Золотому мосту в день празднования первомая во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в сопровождении коллег прошел по Золотому мосту в день празднования первомая во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Глава региона прошествовал по мосту под аккомпанемент песни «Пусть всегда будет солнце». Как сообщает корреспондент ИА «Дейта», сейчас праздник в самом разгаре: по маршруту парада играют бравурные марши советских времен, жизнерадостные гимны весны и труда. Колонны от предприятий города двигаются к центральной площади, народные гуляния продолжаются.
Бодрый голос из граммофона величает горожан «комсомольцами». На перекрестке Суханова и Луцкого колонны заметно редеют: люди начинают расходиться по своим делам. Между тем, окрестные алкомаркеты закрыты до 15 часов.
Василий Кучин.