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06:05 (мск), источник: ТАСС

WP: в Конгрессе США договорились о принятии бюджета на 2017 финансовый год

По информации издания, пакетное соглашение между членами Республиканской и Демократической партий включает «увеличение расходов на оборону и охрану границ».

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Члены Конгресса США достигли договоренности по федеральному бюджету на оставшуюся часть текущего финансового года, который завершится 30 сентября. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на помощников американских законодателей.

По их данным, пакетное соглашение между членами Республиканской и Демократической партий включает «увеличение расходов на оборону и охрану границ».

Голосование по соответствующему законопроекту должно состояться на этой неделе. Размер бюджета составит $1 трлн.

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Ранее президент США Дональд Трамп требовал заложить в бюджет средства на возведение стены на границе с Мексикой, однако позднее в Белом доме решили данное условие аннулировать.

В пятницу Конгресс принял временную резолюцию о продлении финансирования работы госучреждений до 5 мая. Это было сделано специально для того, чтобы дать сенаторам и конгрессменам дополнительное время для выработки окончательного соглашения. В Белом доме в свою очередь заявили, что не ожидают вынужденной приостановки работы правительства США из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, однако на всякий случай все равно готовятся к такому развитию событий.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При предыдущем президенте Бараке Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей. Теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Трамп был избран на пост главы государства.

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