Назаров и Двораковский поздравили омичей с Днем весны и труда

«Сегодня перед нашей многонациональной страной стоят важные и непростые задачи. Каждый на своем рабочем месте, все мы делаем одно дело — трудимся на благо Родины. Благодарим тех, кто своей добросовестной работой вносит вклад в успешное развитие Омской области», — говорится в поздравлении руководителей региона.

Виктор Назаров и Владимир Варнавский пожелали жителям Омской области благополучия, мира, крепкого здоровья и высоких достижений в труде.

«Наш город справедливо называют городом тружеников. Многие поколения омичей своим упорным и доблестным трудом внесли неоценимый вклад в процветание Отечества. Огромен индустриальный потенциал Омска: в нашем городе могут сделать все — от иголки до космической ракеты. Именно у нас работают уникальные предприятия в различных отраслях реального сектора экономики — в аэрокосмической отрасли, нефтехимии, наукоемком машиностроении, энергетике и связи. Пусть Первомай вдохновит каждого из нас на созидание!» — обратились к горожанам первые лица города.

Вячеслав Двораковский и Галина Горст пожелали омичам здоровья, успехов, счастья и процветания.